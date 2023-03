Alfredo Adame hunde a Andrea Legarreta en 'VLA' y la amenaza por denuncia: "Apio le tumbó al marido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y conductor Alfredo Adame, quien fue uno de los galanes más cotizados de Televisa, de nueva cuenta dio de qué hablar pues se lanzó en contra de Andrea Legarreta pese a que esta ya advirtió que tomará acciones legales en su contra por atacarla. En entrevista exclusiva con Venga la Alegría, el histrión amenazó a su excompañera del programa Hoy con revelar sus más oscuros secretos si lo denuncia.

Como se recordará ayer miércoles 8 de marzo en pleno Día Internacional de la Mujer, la también actriz de 51 años confirmó que ya estaba moviéndose con su equipo de abogados para ponerle un alto a Adame luego de constantes comentarios ofensivos en su contra: "Estoy preparando la demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si sigue hablando, porque además a base de mentiras, él en su locura decidió".

Y es que el exesposo de las actrices Diana Golden y Mary Paz Banquells les ha dicho de todo a Andrea y a su familia, asegurando que ella es "la primera dama de Televisa" porque supuestamente tiene de amante a uno de los ejecutivos más poderosos de la televisora. Reporteros del matutino de TV Azteca buscaron a Alfredo para preguntarle su opinión ante la advertencia que hizo la presentadora de Hoy y este volvió a explotar en su contra.

El actor de melodramas como Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia dijo que a 'La Legarreta' no le conviene denunciarlo porque él tiene guardados muchos secretos que podrían perjudicarla: "Si se la quiere agarrar conmigo yo tengo temas con qué contestarle... tengo con qué taponearle sus cosas, podemos hablar de lavado de dinero, de muchas cosas, de bandas criminales, de fraudes de bienes y raíces", dijo en una videollamada.

Y debido a que las acusaciones en contra de Andy son muy fuertes, Alfredo dijo que hizo una gran investigación para descubrir estos oscuros secretos de la famosa. Asimismo el exactor de Televisa se lanzó en contra de Erik Rubín y dijo que sí le había puesto el cuerno a su aún esposa con Apio Quijano: "No es mi culpa que el Apio, que es más bonito de ojo azul y cuerpazo le haya tumbado al marido, yo creo que sí se lo bajó, Apio es más bonito, de ojo azul y cuerpazo, yo creo que sí se lo bajó".

Ya para acabar, Adame señaló que su odio en contra de Legarreta viene de muchos años atrás porque presuntamente ella lo trató muy mal: "20 años me hizo la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media, ¿cómo quiere que la quiera? es una persona que por su culpa corrieron a 15 productoras y productores de Televisa, y corrieron a 13 conductores y conductoras, tú me insultas y te la regreso, yo nunca le hice nada, ni la denosté, ni nada", dijo furioso.

