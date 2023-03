Chaim Topol, protagonista de 'El violinista en el tejado', muere a la edad de 87 años

Comparta este artículo

Tel Aviv, Israel.- A escasos tres días de celebrarse la entrega de los Premios Oscar, uno de los eventos más relevantes para la industria cinematográfica, se confirmó la muerte de Chaim Topol, actor reconocido internacionalmente luego de haber participado en la cinta El violinista en el tejado, título que figura como uno de los más populares dentro del séptimo arte e incluso, ha llegado a obras teatrales.

Cabe señalar que Topol, durante sus años de carrera fue además nominado al premio que se entregará el próximo 12 de marzo por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) luego de interpretar a 'Tevye' en la cinta que le dio fama. Fue la noche del miércoles 8 de marzo que cercanos al histrión e incluso expresidente de Israel, Isaac Herzog, confirmaron que éste había perdió la vida a los 87 años de edad.

"Un actor talentoso que conquistó muchos escenarios en Israel y en el extranjero, llenó las pantallas de cine con su presencia y, sobre todo, penetró profundamente en nuestros corazones", expresó el mandatario.

Chaim Topol en 'El Violinista en el Tejado'

Informes reportan que el motivo por el cual se dio este deceso fue debido a que Chaim Topol había sido diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que según informaron los hijos del histrión, le haba sido diagnosticada desde hacía varios años atrás y la cual poco a poco fue degenerando su estado de salud. Por el momento, se desconoce si el deceso se dio al interior de un nosocomio o si fue en su domicilio particular.

"Topol fue uno de los gigantes de la cultura israelí y lo extrañaremos mucho. Mis condolencias a su querida familia y a todos sus seres queridos", remató en un comunicado el presidente de Israel.

Debido a la popularidad del proyecto que lo llevó a ser nominado a un Oscar, se ha precisado que a finales de la década de 1960, Chaim Topol también conquistó el escenario de Londres e Israel al interpretar de nueva cuenta a 'Tevye' en las puestas en escena de El violinista en el tejado, uno de los musicales más relevantes donde se hace énfasis en el afán de un hombre por mantener sus tradiciones judías en el marco en que sus hijas buscan llegar al altar.

Chaim Topol en 2013. Foto: Page 6

Fue gracias a su desempeño que en 1970 él fue elegido para la cinta pese a que el actor Zero Mostel era el protagonista del musical en Broadway, lo que le valió ser aclamado por la crítica y catapultarlo de manera internacional. Gracias a su talento, se sabe que ganó además un Globo de Oro y a la fecha las canciones que más se recuerdan y que fueron interpretadas por él son: If I Were A Rich Man y Tradition.

Fuente: Tribuna