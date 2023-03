Conductores de 'Chisme no Like' dan golpe a Chapoy y aseguran que no se van de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 8 de marzo los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain rompieron el silencio y confirmaron si es verdad que los altos mandos de TV Azteca los despidieron de la empresa luego de un año trabajando con ellos. Y es que como se recordará, trascendió que este próximo viernes 10 de marzo será la última vez que se transmita el programa Chisme no Like por el canal a más +.

Fue a inicios del pasado 2022 que este par de conductores se integraron a la empresa del Ajusco para transmitir su emisión de espectáculos pese que no tenían una buena relación con gran parte del talento azteca, en especial con Pati Chapoy. Y es que en varias ocasiones Elisa y el argentino arremetieron contra Ventaneando y se ensañaron con Daniel Bisogno, asegurando en más de una ocasión que era 'gay de clóset'.

Por su parte 'El Muñe' en una ocasión respondió a estos ataques insultando muy duro al excompetidor de Survivor México: "Mequetrefe, asqueroso, jeta de bruja mal cog...", dijo alguna vez Daniel. Ayer miércoles el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que Chisme no Like dejaría de transmitirse en la televisora de los Salinas y aseguró que Chapoy era "la más feliz" por esta noticia. Desde siempre se ha dicho que la periodista tenía vetados a sus dos colegas y que hacía de todo para que los despidieran.

Elenco de 'Ventaneando'

Horas más tarde de que se esparciera la noticia de su salida, Javier y la esposa de Pepe Garza rompieron el silencio para confirmar que el próximo viernes será la última vez que se transmita Chisme no Like en A+. No obstante, ambos resaltaron que no se van de TV Azteca anunciando que los ejecutivos les dieron la oportunidad de salir al aire en otro de sus canales. De hecho Elisa resaltó que sus jefes les dieron permiso de seguir al aire una semana más para que se despidieran del público.

Toda esta semana nos dejaron, realmente el contrato se había terminado desde hace semanas, pero nos permitieron avisarle a la gente de nuestra partida".

Beristain aseguró que la producción de Chisme no Like tiene una excelente relación con Adrián Ortega Echegollén, director general de contenidos de TV Azteca, quien había sido señalado como responsable de su despido. Asimismo resaltó que los ejecutivos les han pedido que sigan conduciendo para ellos pero a través de otro canal: "Nos han manifestado de parte de Mundo es mío que es Azteca Internacional que quieren que sigamos llegando a 29 países".

Cabe resaltar que hasta el momento los ejecutivos de Televisión Azteca no han confirmado que Elisa y Ceriani vayan a seguir trabajando con ellos. La conductora también declaró cuál fue el motivo por el que Chisme no Like deja A+: "En esta nueva administración de Azteca, ha decidido llevar a la programación de A+ a una de películas y novelas turcas que me encantan", explicó.

Fuente: Tribuna y Twitter @laportadaai1