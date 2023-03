¿Divorcio en Televisa? Tras infidelidad, Mayrín Villanueva impacta al dar noticia de Santamarina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la ola de separaciones que ha sacudido la farándula, como la de Andrea Legarreta y Tania Rincón, la actriz Mayrín Villanueva deja en shock a todo Televisa al dar fuerte noticia sobre su matrimonio con Eduardo Santamarina, con quien se casó hace 14 años. La protagonista de telenovelas como Vencer la ausencia y Yo amo a Juan Querendón rompió el silencio para el programa El Camerino, transmitido por Las Estrellas.

La actriz se sinceró sobre su matrimonio con el actor de telenovelas, quien ha tenido romances muy mediáticos en el pasado con otras famosas como Itatí Cantoral, con quien estuvo casado, y Susana González, con quien le fue infiel a Itatí. No obstante, él no fue el único que engañó alguna vez a su pareja pues la propia Mayrín señaló que en su momento también cometió una infidelidad hacia su exesposo, el también actor Jorge Poza.

Ambos tienen hijos de sus anteriores matrimonios, sin embargo, ¿hay problemas en su familia actualmente? Aunque varios portales han señalado que podrían enfrentar alguna crisis matrimonial e incluso ha circulado que han estado al borde del divorcio, ambos lo han negado y en esta ocasión, la actriz de Vecinos se sincera sobre su relación con Santamarina y revela cómo se enamoró del famoso villano de La Desalmada.

Tras hablar de su carrera y su pasión por la actuación y la dinámica familiar que hay entre los hijos de ambos, Mayrín señaló: "Tuvimos dos años para conocernos pero terminando la novela se empezó a dar el amor, de ahí hicimos una obra de teatro y tenemos 14 años juntos... espero que siga dando esto", comentó. Y sobre tener una relación tan pública, comentó: "sí, es difícil, estás mas en el ojo público cuando los dos están dentro", dijo.

Finalmente, señaló que prefieren no ver las escenas románticas de cada uno, y no le gusta acudir a los foros para no incomodar a nadie y respetar su trabajo, lo que afirma ha ayudado a su matrimonio: "Yo no veo, tú no ves, nos besuqueamos en las novelas (...) yo prefiero no ver pero aunque no quieras, las redes sociales son tan chismosas que digo 'que bien besa mi marido', pero trato de no ver. Él también trata de no ver tanto", comentó, señalando que ella es muy "encimosa" y él "muy hogareño", lo que hace que formen una de las parejas más sólidas del medio.

Fuente: Tribuna