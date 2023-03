Kalimba reacciona tras incidente con fan: "Creí que un don nadie como yo sería olvidado rápido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, 7 de marzo, explotó la noticia de que el integrante de OV7, Kalimba, habría tenido una mala actitud con una de sus fanáticas, quien se acercó a pedirle una fotografía en el restaurante de un aeropuerto. Esta situación fue viralizada por la joven, quien utilizó el poder de las redes sociales para exhibir el comportamiento del cantante. Como era de esperarse, la situación se viralizó rápidamente y varias personas comenzaron a atacarlo, a lo que el cantante de Shabadabada reaccionó argumentando que creyó que todo se olvidaría rápidamente.

Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando la usuaria de Twitter, identificada como Gabriel Quintanilla relató su encuentro con Kalimba, el cual, lejos de ser una grata experiencia, fue recordado con amargura: "Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto", comenzó la anécdota de la joven, quien destacó que el intérprete de No me quiero enamorar se negó a hablarle en español, pese a que ella sí se comunicaba en dicho idioma.

Al principio no quería ni hablar en español, le preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego le pedí foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto. Luego, cuando revisé su Instagram, vi que había puesto un comentario de que: 'A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámaras' cuando él se siente cansado

La joven continuó su comentario argumentando que nadie más lo volteó a ver en el restaurante, ni en el aeropuerto, cuando él llegó, resaltando que, al final de cuentas, era él quien dependía de sus fans para "lograr sus moneditas". Como se mencionó anteriormente, este tuit se replicó en redes sociales, donde varios internautas se dedicaron a atacar al interprete de Tocando fondo, por su presunta actitud "grosera".

Como los seguidores de Kalimba sabrán, el famoso es conocido por, regularmente, responde a los comentarios de la gente en Twitter y esta no fue la excepción, ya que, se dedicó a contar su parte de la historia y a aclarar que su actitud no era algo "personal" en contra de la mesera y a destacar que aquel día estaba "cansado"; sin embargo, esto no fue suficiente para sus seguidores.

Es bajo este contexto que durante la mañana de este jueves, 9 de marzo, Kalimba compartió una conversación de WhatsApp en donde uno de sus conocidos, identificado como Carlos Henkel, le mandó mensaje para burlarse de él: "Ya ves para que no atiendes a tus fans, estás en las noticias", a lo que el cantante respondió de manera irónica: "¿Por qué estoy en las noticias si no soy nadie. Me lo dijeron varias veces, ¿no? No sé para qué gastan espacio en hablar de un don nadie como yo". El intérprete cerró el tema asegurando que creyó que todo pasaría rápido.

Conversación de Kalimba con Carlos Henkel

Creí que un don nadie como yo se olvidaría rápido. Pero algo mágico pasó y siguen hablando de mí. Ya en serio. Gran jueves banda linda. Hoy toca show en Houston y estoy más que listo para gozar

Reacción de Kalimba en Twitter

Fuentes: Tribuna