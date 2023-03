Nuera de Silvia Pinal confirma que Luis Enrique Guzmán y ella robaron millones a la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la revista TVNotas sacó a la luz una serie de audios donde presuntamente Mayela Laguna confirma que ella y su esposo Luis Enrique Guzmán allanaron la casa de doña Silvia Pinal para robarle millones de pesos en objetos valiosos. Sí, la nueva de la primera actriz de Televisa habría confesado en estas grabaciones que ella y su marido sacaron joyas y cuadros del hogar de la matriarca de la familia.

Desde el pasado martes 7 de marzo la mencionada revista sacó en su portada que un amigo de la dinastía Pinal les había contado de este robo pero fue hasta hace unas horas que publicaron los audios donde Mayela presuntamente confirma el robo: "Sacamos todo. Estuvimos como dos días ahí checando todo con los líquidos, con todo... Entonces, sí dejamos joyitas porque no todas valen la pena", relató la mujer que sería la nuera de Silvia.

La cuñada y comadre de Alejandra Guzmán también confesó que Luis Enrique le obsequió un reloj Cartier propiedad de su madre y dijo que ella ya investigó para venderlo. Asimismo explicó que todo el oro que extrajeron 'Huicho' y ella lo fundirán para venderlo: "Nosotros, lo que vamos a hacer es fundirlas. El oro líquido vale 98 por ciento de su valor... nos llevamos solo nomás como cinco kilos", explicó a detalle.

Estas serían las joyas de las que hablaría Mayela

Laguna además confesó que Luis Enrique no siente nada de remordimiento de haber cometido este millonario robo a su propia madre: "Le digo '¿no te sientes mal?' y me dijo, 'no me siento en absoluto mal, ni siento que esté robando porque mi mamá ya ni se acuerda'". También explicó que compraron una máquina detectora de metal para dar con el tesoro que tenía la actriz originaria de Guaymas, Sonora, en su casa.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol