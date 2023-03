¿Se cansó de 'Merlina'? Jenna Ortega confiesa que se sintió "decepcionada" tras leer el guión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que, a finales del pasado 2022, el nombre de Jenna Ortega dio un gran salto a la fama, después de protagonizar la tan esperada serie de Netflix y Tim Burton: Merlina; sin embargo, parece ser que la actriz no tuvo una grata experiencia al dar vida a uno de los personajes más entrañables de Los Locos Adams, esto según declaraciones de la histrionista luego de ser entrevistada en el podcast Armarchair Expert With Dax Shepard.

Aunque Ortega, no es una novata en el medio, ya que, se le ha visto en grandes producciones como The Fallout o You, la realidad es que terminó por consagrarse como una artista reconocida en la industria con la serie de Wensday, pero la serie no resultó lo que ella esperaba: "Cuando leí la serie completa me di cuenta: 'Oh, esto es para audiencias más jóvenes'. Cuando firmé para la serie por primera vez no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No era... No sabía cuál era el tono, cómo sonaría la música".

Es posible que la gran mayoría de la audiencia sepa que Jenna habría impregnado mucho de su esencia en 'Merlina', pero la realidad es que también intervino demasiado en la escritura del guión, puesto hubo cosas que no terminaban de tener sentido con el personaje: "No creo que haya tenido que imponerme en un set de la forma en la que lo hice con 'Merlina'. Todo lo que hace 'Merlina', todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. '¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que usar para un baile del colegio y dice: 'Dios mío, me encanta. No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma'. Tuve que decir: 'No'".

Jenna Ortega confiesa que se decepcionó con la serie de 'Merlina'

Jenna reconoció que tuvo que cambiar varias líneas al momento de grabación, lo que la podría colocar en una posición poco profesional, por lo que debió reunirse varias veces con los escritores para explicar sus motivaciones. Por otro lado, Ortega destapó que no desea que la gente la reconozca únicamente por su papel como 'Merlina': "Ahora, mucha gente me conoce por eso. No es mi momento de mayor orgullo interno, lo que creo, también añade un nivel extra de inseguridad y estrés. Porque finalmente estoy recibiendo estas ofertas en estos lugares que quiero, pero no quiero ser conocida específicamente por eso".

El disgusto de Ortega con respecto a que la gente la reconozca solo por 'Merlina' se vio reflejado en días recientes, cuando la histrionista acudió como invitada al reconocido programa estadounidense Saturday Night Live, donde los conductores la convencieron para volver a bailar la coreografía de 'Wensday'. Si bien, la actriz aceptó, la realidad es que sus movimientos delatan las pocas ganas (e incluso la molestia) que le provocaba hacerlo.

