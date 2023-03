Se volvió mujer: Tras 13 años en TV Azteca y veto de Chapoy, conductor abandona 'VLA' y deja México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial conductor, quien comenzó su carrera en TV Azteca hace más de 13 años y que presuntamente estaría vetado por Pati Chapoy, dejó en shock a toda la audiencia debido a que este jueves 9 de marzo no se presentó a trabajar en el matutino Venga la Alegría. Se trata de 'El Capi' Pérez, quien comenzó su carrera en el Ajusco conduciendo su propio programa Échele primo en su natal Aguascalientes.

Sus primeros proyectos al arribar a la CDMX como trabajador de esta televisora fueron Los del 7, Deberían estar trabajando y El Hormiguero MX. Fue hasta el 2014 que se integró a VLA en reemplazo de Mauricio Mancera. Aunque Carlos Alberto, nombre de pila del famoso, empezó siendo discípulo de la líder del programa Ventaneando, el pasado 2021 tuvo un fuerte encontronazo con ella y su equipo de colaboradores por decir que promovía el bullying en contra de Laura.

Chapoy arremetió en contra del hidrocálido en plena transmisión en vivo de Ventaneando y esto provocó que de inmediato se hablara de un veto o hasta posible despido de 'El Capi': "Yo no estoy de acuerdo, me da la impresión de que ni su productor ni la gente que trabaja en 'Venga la Alegría' saben de la unidad de género que tenemos en televisión Azteca, donde entre otras cosas se checa el que no exista ese tipo de 'bullying' y acoso laboral", dijo la periodista.

No obstante, hasta la fecha el también actor y comediante, quien se vuelve mujer para interpretar a personajes como 'Margarita McKenzie', sigue colaborando en el Canal Azteca Uno. Lastimosamente durante la mañana de este jueves 10 de marzo Pérez no apareció en la transmisión de Venga la Alegría y esto desató la preocupación de sus fans. Quienes aparecieron a cuadro solamente fueron Laura G, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y Mauricio Barcelata.

Elenco de 'VLA'

Sí, además de 'El Capi' tampoco se encuentra trabajando en el matutino el argentino Pato Borghetti pues resulta que se encuentra de vacaciones con su familia en Colorado. Pero los fans del conductor aguascalentense deben de estar tranquilos pues él tampoco fue despedido y en realidad no apareció en VLA porque se fue de México. A través de sus historias de Instagram, Pérez mostró que había viajado a Los Ángeles debido a que realizará una entrevista a los actores Jennifer Anniston y Adam Sandler.

'El Capi' viajó a LA

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegria