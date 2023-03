"Temblé y lloré": Gaby Crassus desenmascara a TV Azteca y revela que la amenazaron en este programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y famosa conductora Gaby Crassus dejó en shock a todos los televidentes del matutino Sale el Sol debido a que este jueves 9 de marzo hizo fuertes confesiones sobre su pasado en TV Azteca. Como se recordará, la originaria de Caracas, Venezuela trabajó para la televisora del Ajusco por alrededor de 10 años hasta que el pasado 2022 renunció de forma definitiva y se cambió a la competencia.

La viuda del actor mexicano Rodrigo Mejía, quien lamentablemente falleció a causa del Covid-19 en febrero del 2021, formó parte de la familia de Al Extremo durante muchos años pero a finales del 2020 decidió renunciar al proyecto porque se mudó a Mérida con su finado esposo para vivir alejados del ruido de la CDMX. Mientras que el año pasado la presentadora se unió a Imagen TV conduciendo el talk show Secretos de familia.

Durante la mañana de este jueves 10 de marzo Gabriela llegó como conductora invitada al matutino Sale el Sol y sin pelos en la lengua confesó los malos tratos que recibió en Azteca Uno. Durante la sección Trapitos al sol la presentadora Ana María Alvarado le pidió a la venezolana que confesara si le perdió la fobia a las arañas luego de haber sido hipnotizada por Tony Kamo y esta respondió con un contundente no.

Gaby estaba aterrorizada

Crassus admitió ante las cámaras de Imagen Televisión que se estaba muriendo de miedo cuando le pusieron una araña en el brazo pues el famoso hipnotista no logró hipnotizarla y ella se tuvo que callar: "¡Ay, qué poca lo que me hicieron!. Un hipnotista de estos famosos, Tony Kamo (intentó hipnotizarme). O sea, perdón, no me hipnotizó; perdón, lo tenía que decir, pero me tenía que aguantar", declaró dejando en shock.

Sí, la conductora de 40 años confesó que la producción de Al Extremo la amenazó para que fingiera estar hipnotizada y no hacer quedar mal a su invitado: "Yo empecé a temblar, temblé y lloré (cuando me pusieron la tarántula). Lo logré, porque estaba amenazada. Ya, ya, mejor no (hay que seguir hablando de eso), porque me van a cortar la cabeza", dijo. Asimismo, Gaby admitió que hasta este momento no puede superar el miedo que sintió entonces y cuando le preguntaron quién la había amenazado, dio a entender que se trató de Sandra Smester, quien ahora trabaja para Telemundo en Miami.

Está allá en los Miamis, la señora", expresó.

