Victoria Ruffo reaparece devastada por muerte de su madre y estremece a Televisa con este mensaje

Ciudad de México.- La querida actriz mexicana Victoria Ruffo, quien tiene más de tres décadas de trabajo en Televisa, por fin rompió el silencio y habló de la dolorosa muerte de su madre, la señora Guadalupe Moreno Herrera. La reconocida 'Reina de las telenovelas' platicó con los medios de comunicación desde la funeraria donde están velando los restos de la mujer que le dio la vida y conmovió a todos al expresar un emotivo mensaje.

Se sabe que la querida suegra de Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, perdió la vida ayer miércoles 8 de marzo en pleno Día Internacional de la Mujer a causa de un infarto. En una entrevista retomada por el programa matutino Sale el Sol, la actriz mexicana de 60 años relató que su madre se había ido "tranquila" y sin sufrimiento. La señora Lupita Moreno tenía ya 89 años de vida.

Gracias a Dios no sufrió mi mamita, estamos tranquilas las tres hermanas de que ya estaba con ganas de irse mi mamá, pero se fue tranquila".

La intérprete de melodramas como La fiera, Juana Iris, Victoria, Simplemente María, Pobre niña rica, Vivo por Elena y La Madrastra dijo que su madre ya estaba cansada y explicó que aunque se sentía muy dolida por su partida, sabe que está descansando en paz: "Ya estaba con ganas de irse mi mamá, ya está descansando con sus papás, además ella ya los llamaba mucho, entonces estamos tranquilas y es normal que tengamos mucha tristeza".

Victoria sufrió la muerte de su madre

Victoria resaltó que su mayor maestra había sido doña Lupita y dijo que no podía resumir en pocas palabras todo el gran aprendizaje que le había dejado a ella y a sus hermanas, Marcela y Gabriela Ruffo: "Tuvimos una gran mamá, una mujer que nos enseñó a salir adelante, a trabajar, a ser honestas, nos dio mucha fuerza toda la vida, nos apoyó en todos nuestros sueños, carreras, en todo", explicó muy conmovida.

Asimismo, la madre de José Eduardo Derbez reveló que su mamá siempre fue su fan número 1: "Mi mamá era mi fan número 1, siempre me apoyó en mi trabajo en mis decisiones, sacó adelante a tres hijas, fue una mujer que cumplió todos sus sueños". Quien también habló ante las cámaras de Sale el Sol fue Gaby Ruffo, quien destacó que la señora Lupita no sufrió en sus últimos momentos con vida: "No es que estuviera en agonía, fue realmente por la edad... ella era la mera mera".

Por su parte, Marcela Ruffo destacó que la partida de su mamá fue "muy sorpresiva" pero dijo sentirse contenta de que no haya habido sufrimiento para ella en sus últimos momentos con vida. El esposo de Victoria también habló sobre la partida de su suegra y comentó: "Fue muy feliz Lupita, alcanzó a ver a sus hijos desarrollarse personal y profesionalmente y conoció a todos sus nietos", destacó el exgobernador hidalguense.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol