Adiós 'VLA': Tras 44 años en Televisa y debut en TV Azteca, actriz de novelas se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien cuenta con 44 años de experiencia de Televisa y que tras dejar de ser exclusiva hizo su debut en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas se presentó en el programa Hoy haciendo una inesperada confesión. Se trata de Érika Buenfil, quien realizó su primer melodrama desde 1977 y se trató de Acompáñame.

La intérprete nacida en Monterrey, Nuevo León, posteriormente se dio a conocer por sus trabajos en entrañables novelas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados, donde en su mayoría ha sido la protagonista. Lastimosamente su carrera no ha estado exenta de escándalos y uno de los más fuertes que vivió fue cuando se filtró que su hijo Nicolás había sido concebido de un amorío con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México.

En ese momento Érika fue despedida del melodrama que estaba grabando pero al poco tiempo la volvieron a recontratar. En el año 2019 la querida regiomontana se quedó sin contrato de exclusividad y no la pasó nada bien pues según sus propias declaraciones, su autoestima "se cayó al piso" y acabó sumergida en una profunda depresión ante la incertidumbre de no tener un ingreso seguro. Por fortuna, pudo resurgir tras debutar en TikTok y televisoras como el Ajusco donde llegó a aparecer en el matutino Venga la Alegría.

Durante la mañana de ayer viernes Buenfil reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que confesó que fue de incógnita al concierto de Billie Eilish para acompañar a su heredero adolescente y dijo que fue una experiencia inolvidable. Y es como se sabe, el show de la intérprete estadounidense estaba programado para realizarse el pasado el 29 de marzo pero debido a que una fuerte lluvia azotó la CDMX se tuvo que posponer para un día después.

Érika contó ante las cámaras del matutino de Televisa que ella estuvo haciendo fila en el Foro Sol como cualquiera otra persona : "Fue una aventura, no lo he platicado, pero estuvimos desde la 1 de la tarde, me aventé todo, 'el no tomes agua', 'el córrele', tres horas parada, aguanté la granizada pero no va haber otra", dijo. La también conductora regiomontana habló de la reciente fiesta de 18 años que le hizo a Nicolás y admitió que sí le enviaron una invitación a Ernesto Zedillo, pero nunca apareció en la fiesta.

Sí invitamos a su papá pero simplemente no sé que le contestó, sí lo mandó felicitar pero nada (de regalos)", dijo dejando en shock.

