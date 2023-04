Cantante estremece al público al aparecer con máscara de oxígeno en pleno concierto en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Acudir al concierto de tu artista favorito puede ser una grata experiencia, esto debido a que puedes disfrutar de la música en vivo de tu celebridad preferida; sin embargo, al tratarse de un espectáculo que ocurre en tiempo real, siempre pueden ocurrir cosa inesperadas en el medio, tal y como ocurrió el pasado miércoles, 29 de marzo, cuando Billie Eilish vino a México, pero su presentación se vio interrumpida por la fuerte lluvia que azotó al valle del país.

Justo un día después de estos eventos, un segundo cantante consiguió estremecer al público cuando apareció en pleno escenario del Palacio de los Deportes cubierto con una mascarilla de oxígeno. Se trata de Matty Healy, quien es vocalista de The 1975, misma que se presentó hace dos días en la CDMX. Como era de esperarse, esto provocó que los miles de asistentes lanzaran especulaciones sobre la salud del famoso.

En primera instancia se mencionó que la altura de la Ciudad de México pudo haber causado estragos en el cantante de éxitos como I Llike It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet so Unaware of it o A brief inquiry into onlyne relationships. Y es que, previo al show de esta semana, Matty fue captado consumiendo carne cruda o besando a algunas de sus fans en la boca, lo que evidentemente podría provocar alguna enfermedad en el famoso.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado viernes, 31 de abril, cuando la cuenta oficial de Instagram de Milenio reveló que, lo que en realidad pudo haber ocurrido con Matty es que se trataba de parte del espectáculo y lo que parecía ser una emergencia médica porque presuntamente Healy no podía respirar, en realidad se trataba de una especie de performance que estaba brindando para darle mayor emoción al show.

Esta especulación surge por el hecho de que el famoso se recuperó muy rápido de su presunta asfixia y pudo celebrar tranquilamente el concierto, lo que sería difícil de realizar en caso de que padeciera un verdadero problema de salud, ya que, de ser así, el concierto se habría cancelado, tal y como ha ocurrido con otros famosos que sufren de algún tipo de enfermedad o incidente durante el espectáculo en cuestión.

Pese a la explicación del medio, hubo personas que comenzaron a acusar a Matty de ser "débil" por requerir de un tanque de oxígeno, en caso de que éste se haya comenzado a sentir mal por una presunta asfixia provocada por los altos índices de contaminación en la Ciudad de México, mientras que otros más lo excusaron argumentando que pudo haber requerido de oxígeno porque el recinto era cerrado.

