Hundió a Legarreta: Tras divorcios y quedar desfigurado, galán de Televisa llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa y exconductor del programa Hoy, quien destrozó en críticas a Andrea Legarreta y la acusó de serle infiel a Erik Rubín con un ejecutivo de Televisa, aparece en el programa de TV Azteca Ventaneando. Se trata de Alfredo Adame, quien luego de varios escándalos mediáticos y haber desheredado a sus tres hijos, se pronuncia luego de que viviera momentos de angustia cuando su camioneta se incendió mientras circulaba por las calles de la alcaldía Xochimilco.

Como se recordará, Adame fue uno de los galanes más famosos de la televisión pues protagonizó telenovelas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, luego de su divorcio de Mary Paz Banquells le declaró la guerra a varios famosos como Andrea Legarreta, con quien trabajaba en el programa Hoy. El histrión la acusó de vetarlo de Televisa, de despedir gente y de presuntamente serle infiel a su esposo Erik con un alto ejecutivo, lo que ella negó tajantemente.

Tras involucrarse en una golpiza que lo dejó desfigurado y hasta necesitó cirugías, el conductor se ha involucrado en nuevos escándalos. En entrevista para el programa de Pati Chapoy, el presentador de televisión contó la terrible situación en la que estuvo envuelto, y no descartó que este incidente haya sido provocado por alguno de sus enemigos: "Salgo de mi casa, tu casa, camino 2 kilómetros, y de repente... el gimnasio está aquí a 4 minutos, y cuando voy dando la vuelta de repente empiezan a salir flamazos del cofre".

Se incendió la camioneta de Alfredo Adame

Y agregó: "Entonces inmediatamente me paro, empezó a tirar gasolina y empezó a oler a gasolina. Y luego ayer en la mañana cuando arranco, empiezo a oler como a gasolina y de repente doy la vuelta y un flamazo del motor (...) El saldo fue que el motor quedó totalmente chamuscado", explicó. Ante la pregunta directa sobre si cree que fue ataque directo de alguna de las personas con la que ha tenido diferencias, Adame manifestó que no descarta esta posibilidad.

"Mira, no es que crea o no crea, es que hay que investigarlo, tú sabes que yo tengo enemigos, gente envidiosa, gente de todo, a mis otros carros de repente en 3 semanas he cambiado 3 llantas, de que les han dado pinchazos", declaró. Finalmente, Alfredo Adame reveló su interés por recurrir a una ceremonia para purificarse y cambiar su suerte, aunque en noviembre pasado la bruja Amaya lo llevó a hacerse una limpia tras asegurar que era víctima de brujería.

Mañana me voy a Catemaco", finalizó, analizando su mala suerte en los últimos meses.

