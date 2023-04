Luto en la música: Afamado cantante pierde la vida de manera misteriosa a los 47 años

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El pasado jueves, 30 de marzo, el mundo de la música se vistió de luto después de que trascendió la noticia de la muerte de un afamado cantante. De acuerdo con algunos informes, la celebridad habría perecido desde el miércoles, 29 del mismo mes, aunque hasta el momento se desconoce la causa de su deceso, por lo que es probable que, conforme avancen los días se sepa más al respecto.

Se trata de la muerte de Brian 'Brizz' Gillis, quien era un cantante y miembro fundador de la aclamada banda los años 90, LFO, quienes son recordados por sus éxitos como Summer Girls y Girl on TV. Gillis formó parte del grupo en sus inicios junto con Rich Cronin y Brad Fischetti, pero lo abandonó justo antes de que alcanzaran la fama y fue reemplazado por Devin Lima. Gillis falleció el 29 de marzo de 2023, a los 47 años, convirtiéndose en el tercer miembro de la banda en morir.

Como se mencionó anteriormente, se desconocen las causas de su deceso, aunque la noticia trascendió luego de que uno de sus compañeros de la banda identificado como Brad Fischetti estremeció a sus 12 mil seguidores en Instagram al compartir la triste premisa. El músico publicó una fotografía en blanco y negro de su excompañero y añadió un largo y conmovedor mensaje en donde habló sobre los matices acerca de su relación con Brian y con la agrupación misma.

Fotografía de Brian 'Brizz' Gillis

"Cada historia está hecha de capítulos. Algunos se desarrollan naturalmente. Algunas las tienes que cortar en tu mente. Los dos primeros capítulos de la historia de LFO perdieron a un personaje principal ayer. Brian 'Brizz' Gillis falleció", declaró Brad, quien hizo especial hincapié en que desconocía la causa de muerte de quien alguna vez fue su compañero: "No tengo detalles y no me correspondería compartirlos si los tuviera. Realmente estoy luchando para procesar esta trágica pérdida", declaró.

"Hoy honro a mi excompañero de banda y amigo, Brizz. Si has visto la historia de LFO en vivo o has visto a la banda y a mí tocarla en vivo, sabes lo que Brian significaba para LFO. Si no fuera por su arduo trabajo y dedicación en los primeros días de LFO, los dos primeros capítulos, el LFO que llegaste a conocer y (con suerte) el amor no existiría", afirmó Brad, quien posteriormente dejó entre ver que no siempre mantuvo la mejor relación con su compañero.

Mi relación con Brian era compleja. Contenía momentos de gran tribulación pero también de gran alegría. Aprendí mucho de él sobre el negocio de la música y cómo armar y rockear un espectáculo. Y son esos aspectos positivos de nuestra relación en los que me apoyaré ahora y para siempre.

Pese a todo, parece ser que Brad quiso recordar lo mejor de 'Brizz', por lo que cerró su mensaje recordando a los otros miembros de la banda que perecieron tempranamente, asegurando que, probablemente, los tres se habrían reunido para continuar tocando música: "Sé que pronto o tal vez ya, Brizz será recibido por Rich y Devin. Y espero que juntos hagan algunos sonidos dulces. Realmente me gustaría eso."

Publicación de Instagram de Brad Fischetti

Fuentes: Tribuna