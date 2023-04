Tras polémica por lanzar el celular de una de sus fans, destrozan a Bad Bunny por esta razón

Comparta este artículo

Puerto Rico.- Se podría decir que Bad Bunny se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera artística, ya que, el reguetonero logra llenar recintos sin ningún problema, como su presentación en el Estadio Azteca del año pasado, la cual presuntamente sufrió de sobreventa, así como también se puede mencionar el hecho de que este 2023 causó furor en los Grammy al poner a bailar a todos los presentes y llevarse un galardón en la categoría de mejor disco de música urbana con Un verano sin ti.

Recientemente, Benito, nombre real de Bad Bunny, fue protagonista en la primera portada completamente en español de la revista Time, donde brindó una larga entrevista sobre su trayectoria y opinión sobre diversos temas. Resulta ser que una de sus respuestas fue la que causó mayor revuelo en redes sociales y por la que el cantante de Me porto bonito fue destrozado por una tiktoker en días recientes.

Todo ocurrió cuando el entrevistador cuestionó a Bad Bunny sobre si creía que existía el racismo en el reguetón a lo que él respondió: "Dentro de mi ignorancia no lo entiendo. Dije que eso no puede ser. No podía imaginarlo. No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que sí, esta persona no se volvió más exitosa debido a su piel, no lo he visto. Sería irresponsable de mi parte decir que sí".

Bad Bunny es destrozado tras su aparición en la revista Times

"Por ejemplo, me preguntaron si Tego Calderón, si hubiera sido más grande sino fuera negro. Pero a mis ojos, Tego Calderón es el cantante más grande de la industria. ¿Tú entiendes? No entendía cosas sobre la industria que tal vez sean ciertas. Quizás las puertas se cerraron por su piel, quizás algún promotor prefirió a un artista más blanco que él. Pero esas cosas no las sé.", declaró Benito. Si bien, hubo quienes lo defendieron porque evitó hablar sobre un tema social que no ha vivido en carne propia, hubo otros que destrozaron al famoso.

Uno de ellos fue la usuaria de TikTok, Aquiariahna (@aquariahna), quien denunció socialmente al cantante a través de un video en la mencionada plataforma, donde arremetió en su contra por, presuntamente, haber respondido de forma "irresponsable" a la pregunta que le hicieron los entrevistadores de Time: "Es una opinión completa y absolutamente irresponsable. Porque Benito, siendo el artista que es, teniendo el alcance y reconocimiento que tiene y siendo uno de los primeros representantes del 'somos latinos', 'somos jabaos', 'todos somos una mezcla' no puede o debe salir con ese tipo de cosas".

La joven se escudó asegurando que si bien, Bad Bunny expresó su opinión, no se puso a pensar en el gran alcance que ésta podía tener: "Porque uno no necesita vivir una injusticia en carne propia para verla o para reconocerla, porque así como cuando él salió haciendo el video de 'Yo perreo sola' y pidiendo justicia para Alexa aunque él no es una persona trans/LGBT+ eso sí lo pudo ver (...) Diario mueren personas negras por ser negras a manos de policías, del Estado, de otras personas, sobre todo en un lugar como Puerto Rico", acusó la joven.

Posteriormente, Aquiariahna declaró Tego Calderón sí era el artista más grande del reguetón, pero precisamente era por culpa de aquel racismo que no había llegado a ser un cantante tan reconocido como el propio Bad Bunny, a su vez, la influencer señaló a otros famosos que tampoco obtuvieron el éxito del conejo malo: "Yo le voy a ayudar a Benito a responder esta pregunta ya que él no supo qué decir. Sí, el racimo y el colorismo si afectan la industria, es por eso que él está donde está y artistas como Sech, Mike Towers o como Chocquibtown no han alcanzado el nivel de reconocimiento que se merecen".

Fuentes: Tribuna