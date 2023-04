Actor de Hollywood se viste de luto y lamenta la muerte de Julián Figueroa: "Era tan talentoso"

Comparta este artículo

Hollywood, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 9 de abril, el joven actor y cantante, Julián Figueroa, perdió la vida de manera inesperada en su casa en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. Ni bien la noticia saltó a los medios de comunicación, diversos famosos comenzaron a emitir sus condolencias a través de sus redes sociales, entre ellos resaltan Ninel Conde, Daniel Bisogno, Pati Chapoy, entre otros.

La ola de pésames en la farándula mexicana era algo que podía preverse, ya que tanto Julián como Maribel Guardia son ampliamente conocidos en el gremio, mientras que el hijo de Joan Sebastian básicamente creció en los foros de grabación de Televisa; sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención fue que alrededor del medio día el actor y productor Rob Schneider emitió sus condolencias a través de su cuenta oficial de Instagram.

Rob Schneider manda sus condolencias por la muerte de Julián Figueroa

Para quien no lo recuerde por su nombre, Rob Schneider es un reconocido actor, director y comediante de Estados Unidos, es recordado por su participación en películas como Gigolo por accidente, Este cuerpo no es mío, The Animal, Big Daddy y Son como niños. Mientras que en su faceta como director, el comediante ha hecho algunas películas en México con actores nativos, como Amor es amor y ¡Qué viaje papá!.

Rob Schneider ha expresado su cariño por México en varias ocasiones, tanto en sus redes sociales como en sus visitas al país. Ha mostrado su pasión por el fútbol y por el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También ha elogiado el talento y la belleza de las actrices mexicanas con las que ha trabajado, hecho que se reflejó en su filme Amor es amor, que trata precisamente de un hombre enamorado de una mujer mexicana.

Julián Figueroa fue localizado sin vida en su casa Jardines del Pedregal

Aunque se desconoce cómo fue, parece ser que Rob conocía a Julián Figueroa y a Maribel Guardia, por lo que al rededor del medio día emitió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, donde habló sobre lo devastador que era la pérdida de alguien tan joven como lo era el cantante, a quien reconoció como una persona "increíblemente" talentosa "más allá de sus años". También destacó lo lamentable que era que la estrella de Mi camino es amarte muriera cuando recién había comenzado a una familia.

Toda la familia de la película, "Centurión: El Semental Bailarín" tiene el corazón roto por la noticia devastadora de que Julián Figueroa ha muerto. Este buen joven era increíblemente talentoso más allá de sus años. Asombra la mente que un alma sensible, tan querida por su familia, amigos y fans pueda ser arrebatada de todos nosotros tan temprano en su vida", escribió Schneider en su cuenta de Instagram

Por otro lado, parece ser que Rob seguía a Julián a través de la aplicación de la camarita multicolor, esto debido a que el actor citó la última publicación de Figueroa, en donde compartió una fotografía de su padre Joan Sebastián y reafirmó su convicción de poder volver a abrazarlo algún día, misma que fue publicada precisamente unas horas antes de su inesperado fallecimiento por infarto en el miocardio.

Julián acababa de empezar una familia y nuestros corazones están con ellos y su encantadora madre, Maribel Guardia. Nos consuela que su deseo de que abrace a su padre, Joan Sabastian una vez más,

se ha hecho realidad.

Rob Schneider envía sus condolencias a Maribel Guardia

Fuentes: Tribuna