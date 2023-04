Adiós Telemundo: Tras dejar 'Hoy' Día', este famoso actor reemplazaría a Adamari López al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberle dicho adiós a Telemundo tras confirmar que dejaba Hoy Día entre lágrimas, ahora la reconocida actriz y muy querida presentadora, Adamari López, recientemente se enteraría que el famoso actor y polémico miembro de la dinastía Rivera, Juan Rivera, va a reemplazarla en el matutino antes mencionado por decisión de los altos mandos de la televisora por importante razón.

Como se sabe el pasado viernes 7 de abril se confirmó que López tendría su último día al aire en el mencionado programa matutino, hecho que se dijo que ella no tendría ni idea pese a que señalaron que ambas partes estaban de acuerdo con lo sucedido, pues esta en el programa del jueves 6 de abril se mostró emocionada por el alargamiento de la emisión, señalando que formaría parte, sin embargo, ella misma lo confirmó poco después.

Ante este hecho, la famosa presentadora se despidió de sus miles de espectadores de este, con un emotivo mensaje en el que recuerda que a lo largo de estos últimos 10 años ha estado en uno de los mejores momentos de su vida, como el nacimiento de su única hija, Alaïa, tras lo que Penélope Menchaca la llamó el pilar del programa y comenzaron a pasar imágenes de los momentos que ella tuvo al aire en esa década.

Ahora, en medio de esta polémica salida, se dice que sería el hermano de Jenni Rivera quién tomaría su lugar, pues "está en pláticas muy serias con Telemundo y los ejecutivos de esa televisora, para que él forme parte del matutino Hoy Día. Este ofrecimiento es el resultado basado de los raiting que ha logrado Juan en el reality show, La Casa de los Famosos, y en los días posteriores que fue invitado al programa Hoy Día y sobre todo en su renovación de votos matrimoniales que fue televisada".

Ante este hecho la cuenta de Instagram especializada en espectáculos señaló que "él fue como invitado a conducir la semana pasada", y que se tomó en cuenta para ser presentador pues "a la gente le gustó su naturalidad y espontaneidad y pues me cuentan que él no sabía que Adamari López se iba del programa, así que queda claro que Juan no remplaza Adamari, él entraría porque ha conectado con la gente".

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ni la famosa exactriz de Televisa o el miembro de la Dinastía Rivera, no han salido para aclarar estos rumores a que supuestamente sería su reemplazo, unas que ya tienen tiempo resonando públicamente, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho anteriormente.

