Con el corazón "destrozado", esposa de Julián Figueroa se despide del actor de Televisa con mensaje

Ciudad de México.- La guapa modelo y reconocida actriz, Imelda Garza Tuñón, después de unas horas de que el mundo se estremeciera ante la lamentable muerte del querido cantante y famoso actor, Julián Figueroa, su esposo, esta acaba de emplear sus redes sociales y con el corazón "destrozado" es como dice despedirse del actor de Televisa mediante un emotivo mensaje que conmovió a miles.

Como se sabe, la noche del pasado domingo 9 de abril se informó a través de la cuenta de Twitter del reconocido reportero, Carlos Jiménez, se anunció que había fallecido en su casa el reconocido actor de la empresa San Ángel debido a un infarto agudo al miocardio, situación que pocas horas después fue lamentablemente confirmado por su madre, quién a través de un comunicado reveló que todo era cierto y que pedía respeto a su dolorosa pérdida.

Ante este hecho, la familia no se había pronunciado en redes sociales y el funeral que se está realizando este lunes 10 de abril ha sido a puerta cerrada, en la que solamente se ha dejado pasar a los familiares y amigos cercanos a ellos pues, quieren privacidad en estos momentos tan dolorosos, siendo Olivia Collins una de las primeras en llegar a la casa de la actriz, pero que tampoco dio declaraciones por respeto a su amiga.

Julián con Imelda y su hijo. Internet

Pero esto no ha evitado que la prensa esté atenta a todos los movimientos de la familia, por lo que el programa Hoy y otros medios de comunicación lograron abordar a Marco Chacón, quien ha sido esposo de Guardia por casi 30 años, el cual no pudo evitar romper en llanto al mencionar que su esposa no estaba para nada bien, que estaba destrozada ante la pérdida de su tan amado y único hijo, pidiendo respeto ante su solicitud de privacidad.

Y ahora, poco después de que se dijera que se cremarían los restos del actor de Mi Camino Es Amarte, la joven actriz y madre de su único hijo, empleó su cuenta de Instagram para despedirse del amor de su vida, con un mensaje breve, pero muy significativo, pues en este expresa que está desecha ante la noticia de su partida, pero que aún así va a recordarlo de la mejor manera, con todas las risas y amor que compartieron.

Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu padre y me dejas el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", expresó Imelda.

Cabe recordar que Imelda y Julián comenzaron una relación en el año del 2013, incluso hace poco celebraron por todo lo alto 9 años juntos y él se refirió a ella como "mi único amor". En esos casi 10 años juntos la pareja llegó al altar en el 2017 y poco después tuvieron a su primer hijo, que actualmente cuenta con cinco años de edad y se llama José Julián Figueroa Jr., del cual recientemente el hijo de Guardia señaló que se sentía orgulloso y quería verlo crecer.

Imelda se despide de Julián. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui