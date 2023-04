Esposo de Maribel Guardia llora la muerte de José Julián Figueroa y confirma que ella está devastada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el famoso abogado Marco Chacón apareció ante las cámaras del programa Hoy para hablar sobre la inesperada muerte de su hijastro José Julián Figueroa y entre lágrimas confirmó que su reconocida esposa Maribel Guardia se encuentra devastada por la partida de su único heredero. Como se sabe, el cantante y actor perdió la vida a los 27 años víctima de un infarto fulminante.

El también heredero del fallecido Joan Sebastian fue hallado sin signos vitales la tarde de ayer domingo 9 de marzo dentro de su domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón. En ese mismo hogar vivía la intérprete de telenovelas como Corona de lágrimas, Tú y yo, Prisionera de amor, Muchacha italiana viene a casarse y Una familia con suerte, así como su esposa Imelda Garza-Tuñón y su hijo Juliancito de 5 años.

La mañana de este lunes 10 de abril el esposo de Maribel fue captado llegando al Aeropuerto de la CDMX y en un breve encuentro con la prensa reaccionó a la muerte de Figueroa: "Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas. Es algo inesperado y, la verdad, no tengo mucho qué decir", expresó ante las cámaras del programa Hoy.

Marco relató a los reporteros del matutino de Televisa y otros medios que se encuentra sumamente afectado debido a que quería al joven como su propio hijo: "No me fluyen las palabras, estoy con él desde los 2 años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida... es una locura que se adelante tan joven". Asimismo el famoso abogado compartió que Figueroa era una persona sana y que por ello su partida resulta aún más inesperada para todos:

No había tenido problemas de salud, tuvo Covid hace poco y nunca le había dado Covid, apenas le dio hace poco… estaba bien, en términos generales bien".

El también mánager de José Julián compartió que él se enteró de la muerte del joven antes que la propia Maribel y platicó cómo le dio esta terrible noticia: "He hablado poquito con ella, yo le tuve que dar la noticia, esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, de camino, mientras arreglaban un poco en la casa las cosas, le di la noticia de camino". Posteriormente Chacón no pudo contener el llanto al compartir que su esposa está devastada por la partida de su único heredero.

"La verdad ella no está bien, sé que está mal, está destrozada", dijo y cuando los miembros de la prensa le pidieron dar un mensaje al público por tantas muestras de cariño que han hecho para su familia, él no quiso seguir hablando y se retiró. De forma extraoficial se ha reportado que los restos de Figueroa van a ser cremados este mismo lunes 10 de abril a las 12 horas (hora de CDMX), por decisión de la propia Maribel y que después serán velados en su hogar, pero no hay nada confirmado.

