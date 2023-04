FOTO: Filtran el certificado de defunción de Julián Figueroa; confirma lo dicho por Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La repentina muerte de Julián Figueroa sin duda es uno de los temas que más ha conmocionado a la audiencia, pues el famosos de apenas 27 años de edad, además de contar con una carrera en la música ranchera y la televisión, tenía el plus de ser hijo del cantautor Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia quien poco antes de las 06:00 horas de este lunes, 'rompió le silencio' por la muerte de su único hijo.

La actriz de 63 años de edad había adelantado que al momento de la muerte de Julián, ella se encontraba ofreciendo una función de teatro, pues basta recordar que forma parte del elenco de la obra 'Laguinilla mi Barrio'. Pese a no haber estado en los últimos momentos de su hijo, la famosa reveló que la causa oficial de la muerte fue por infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, lo que llevó a descartar signos de violencia y por ende, una investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia de ls CDMX.

"El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", escribió Maribel Guardia en un comunicado.

Bastaron solo unas horas desde que la actriz revelara esta información cuando a través de las redes sociales se comenzó a filtrar el certificado de defunción del famoso de 27 años de edad emitido por la Secretaría de Salud de la urbe, en la cual se hace referencia a lo que previamente la madre del hoy occiso había manifestado e incluso, se encuentran más detalles sobre este lamentable hecho.

La imagen del certificado de defunción fue difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez quien momentos después borró la publicación pero esto no fue motivo para impedir que internautas rescataran la imagen. Cabe destacar que fue el mismo comunicador el que en una publicación posterior aclaró que el cuerpo de Julián Figueroa no será sometido a una necropsia de ley pues la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy no lo consideraba necesario al haberse comprobado que la muerte fue por causas naturales.

El documento remarca al inicio que el certificado corresponde a Julián Figueroa Fernández de 27 años de edad, quien hasta su deceso, residía en la colonia Jardines del Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón. Respecto a la fecha en la que sucedieron los hechos, insiste en que fue el 9 de abril del presente año, al tiempo que hace énfasis en que el paciente obtuvo atención médica urgente, por lo que el certificado se emitió con letra de molde y por los paramédicos que, al llegar al inmueble conformaron que ya no contaba con signos vitales.

Respecto a la causas de la muerte, también enfatiza que s trató de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que además aparece tachado la parte donde se niega que la muerte haya sido por temas encefálicos. Fue la filtración de este documento lo que llevó a los internautas a lamentar que, mientras Maribel Guardia pedía respeto y privacidad para despedir a su hijo, se difundieran datos personales del occiso; no obstante, también ha ayudado a desmentir rumores respecto a que, como le sucedió a sus hermanos, Julián fue ultimado por elementos del crimen organizado.

Qué provoca las afecciones que llevaron a morir a Julián Figueroa

El cantante de 27 años de edad, solía promover a través de las redes sociales no solo cuestiones sobre su carrera, sino también su cuidado personal por lo que mostraba avances en su cambio físico producto de ejercicio y una buena alimentación. Es este estilo de vida el que la llevado a lamentar que un infarto le arrebatara la vida, por lo que surgió la duda sobre qué es lo que provoca las enfermedades que lo mataron.

De acuerdo con los expertos, un infarto como el que sufrió Julián Figueroa se da cuando el flujo de sangre que llega al corazón, se bloquea debido a que hay la formación de un coágulo en la arteria coronaria. Al no poder tener una c¡buena circulación, se da pie a que haya falta de oxígeno y m¡nutrientes necesarios, por lo que el daño que se genera en el tejido cardiaco resulta mortal. Para que se de un infarto de este tipo, previamente el paciente presenta fibrilación ventricular, que es lo que lleva a que se contraigan rápidamente las cámaras de coraza y con ello, evite el paso de la sangre, de ahí que las autoridades remarcaran que el infarto había sucedido una hora antes de su arribo, mientras que la fibrilación llevaba un día.

