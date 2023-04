(FOTO) "No tengo fuerza": Maribel Guardia dedica despedida a Julián Figueroa y aclara causas del deceso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 9 de abril, el mundo del espectáculo y el país entero se conmocionó con la noticia referente a la muerte de Julián Figueroa, cantante de apenas 27 años de edad quien además era hijo de los famosos Joan Sebastian, cantautor conocido bajo el mote del 'Poeta del Pueblo', y la actriz Maribel Guardia. Tras varias horas de silencio, la famosa de 63 años usó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su hijo, al tiempo de aclarar cuál fue la causa real de su fallecimiento.

Fue en la red social Instagram donde Maribel Guardia confirmó que su hijo había dejado el plano terrenal e incluso, narró que su deceso se dio mientras ella estaba ofreciendo una función en la obra 'Lagunilla Mi Barrio', por lo que no pudo estar a su lado durante los últimos momentos de vida que tuvo. Del mismo modo, hizo hincapié en que no fue un fallecimiento a causa de actos de violencia, por lo que remarcó el pedir respeto por el profundo dolor que siente en estos momentos.

"Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro", escribió.

La actriz y cantante informó que las personas que estaban con Julián al momento de los hechos, llamaron de manera inmediata a la línea de emergencia 911; sin embargo, al arribo de los paramédicos, su hijo ya no presentaba signos vitales, por lo que no había nada que se pudiera hacer para estabilizarlo. Fue por este hecho que insistió en que no fue un asesinato sino una muerte por causas naturales.

"El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular".

La famosa pidió respeto al público, al tiempo que también se pronunció por solicitar privacidad en este duro momento; incluso, dejó claro que desde que la noticia se reveló, ha estado recibiendo llamadas y mensajes de quienes buscan darle el pésame o saber más sobre este lamentable hecho pero ella simplemente no tiene la fuerza para poder responder cada una de ellas. Fue por ello, que a modo general, agradeció las muestras de cariño que recibe desde el fallecimiento del que fuera su único hijo.

"Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión".

Respecto al funeral de Julián Figueroa, fue la misma Maribel Guardia la que remarcó que el evento será en privado y contarán con la compañía de las personas más cercanas a ellos, por lo que solo basta saber si habrá eventos en la capital mexicana o si sus restos serán trasladados a Juliantla, en el Estado de Guerrero del cual era originario su padre, Joan Sebastian y donde actualmente descansan sus restos.

Antes de morir, Julián recordó al intérprete de temas comoTatuajes, Secreto de amor, Rumores, Sentimental o Te irá mejor sin mi, pues el 8 de abril hubiera sido su cumpleaños número 72 de no haber perdido la vida a causa del cáncer que le fue diagnosticado. Cabe destacar que la publicación su hijo la hizo un día después del natalicio de su padre, por lo que a la vez también fue el último mensaje que dejó en las redes sociales.

