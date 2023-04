Luto en el cine: Querido actor pierde la vida a sus 81 años; así lo despidió su sobrino

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Parece ser que la muerte no para de acechar a los miembros del gremio del espectáculo, sin importarle la edad de los famosos, hecho que se vio reflejado en las últimas semanas con celebridades que superaban los 80 años, como es el caso de Ignacio López Tarso, Andrés García, Irma Serrano 'La Tigresa' y Xavier López 'Chabelo', al mismo tiempo, estrellas que eran consideradas jóvenes fallecieron como lo fue Julián Figueroa, de 28 años y Rebecca Jones, de 64.

Paralelamente, este fue un fin de semana triste para el espectáculo estadounidense, ya que, la gente tuvo que despedirse de dos grandes actores como fue el caso de Elizabeth Hurbber y Machael Lerner, ambos fallecieron el mismo día, sábado, 8 de abril. La noticia de la muerte de Michael fue dada por su sobrino, Sam Lerner, durante la jornada de ayer, a través de su cuenta oficial de Instagram.

El sobrino del actor no dio detalles sobre la causa de muerte, por lo que se cree que perdió la vida por motivos de la edad, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Sam compartió un basto mensaje en donde reconoció que una leyenda de la actuación había perdido la vida. Al mismo tiempo se declaró "afortunado" de haber podido pasar tiempo con su adorado tío, quien marcó su vida de manera positiva.

Perdimos una leyenda anoche. Es difícil expresar con palabras lo brillante que fue mi tío Michael, y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación. Era el chico más guay, más seguro de sí mismo, talentoso, y el hecho de que fuera mi sangre siempre me hará sentir especial

Publicación de Sam Lerner

Créditos: Instagram

Michael Lerner es reconocido por haber participado en alrededor de 100 películas y series de televisión durante toda su carrera. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941, en el ceno de una familia judío-rumano. El famoso se caracterizó por interesarse por la actuación desde que era muy joven, por lo que estudió en el Brooklyn College, la Universidad de California y la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Entre sus compañeros de estudios se encontraban Joel Zwick, William H. Macy y David Mamet. También se le recuerda por haber compartido departamento con John Lennon y Yoko Ono, incluso apareció en una película experimental de la controvertida artista.

Michael debutó en el cine en el año 1970, con la película Alex in Wonderland, junto a Donald Sutherland. A partir de entonces, se convirtió en un actor secundario muy cotizado en la industria del cine, donde se le veía dar vida a personajes autoritarios, cómicos e incluso a villanos. Algunas de sus películas más destacadas fueron El candidato, El cartero siempre llama dos veces, Eight Men Out, Barton Fink y X-Men: Days of Future Past.

Fotografía de Michael Lerner cuando era joven

Por su papel de 'Jack Lipnick', el excéntrico productor de cine de Barton Fink, Lerner fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto en 1991. También recibió elogios de la crítica por su interpretación de Arnold Rothstein, el gánster que arregló la Serie Mundial de 1919. Actualmente, le sobreviven su hermano Ken, también actor, su sobrino Sam y su sobrina Jenny. Lerner fue recordado como un actor versátil, carismático y profesional.

Fuentes: Tribuna