Luto en la farándula: Tras luchar contra una terrible enfermedad, estrella de TV muere en su casa

Connecticut, Estados Unidos.- No cabe duda que, desde que inició el mes de marzo, una gran cantidad de famosos han perdido la vida en México. Varias de estas muertes resultaron un duro golpe para la industria de la farándula debido a lo sorpresivas de éstas, tal fue el caso de Xavier López 'Chabelo' y de Julián Figueroa, mientras que algunas otras ya se podían percibir cerca como las de Andrés García, Rebecca Jones, Ignacio López Tarso e Irma Serrano 'La Tigresa'.

Si bien, todas estas muertes han resultado impactantes para este lado de la frontera, la realidad es que en Estados Unidos también han tenido que vestirse de luto por el fallecimiento de algunos famosos, tal fue el caso de la icónica actriz, Elizabeth Hubbard, quien es recordada por su participación en teatro, cine y televisión. Es conocida por sus papeles en los melodramas The Doctors, As the World Turns y The Edge of Night.

Elizabeth Hubbard en la novela 'The Doctors'

Aunque el día de ayer, en México se lamentaba la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, este lunes, 10 de abril, el hijo de Hubbard, Jeremy Bennett, fue contactado por el medio Hollywood Reporter para revelar que su querida madre perdió la vida el pasado sábado, 8 de abril, en su casa en Roxbury, Connecticut, después de haber luchado durante algún tiempo contra el cáncer.



Elizabeth murió a los 89 años, por lo que muchos podrían considerar que tuvo una larga vida. La famosa nació el 22 de diciembre del 1933 en Nueva York. Desde joven despertó interés en el arte, por lo que estudió en la Radcliffe College y en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Luego de esto regresó a Estados Unidos para comenzar con su carrera teatral en Broadway, donde actuó en obras como The Physicists, The Cocktail Party y A Month in the Country.

Fotografía de Elizabeth Hubbard

En 1964, Elizabeth dio el salto a la televisión como la doctora 'Althea Davis' en el melodrama The Doctors. Su gran interpretación le consiguió un premio Emmy en 1974. Permaneció en el show por 18 años, momento en el que fue cancelado. Ese mismo año, se unió al elenco de As the World Turns como 'Lucinda Walsh', el cual es recordado por la maldad del personaje. Hubbard se convirtió en una de las actrices más populares del mundo de los melodramas, lo que la llevó a obtener otro premio Emmy en 1999 y varias nominaciones más. Interpretó a 'Lucinda' hasta el final de la serie en 2010.



Además de The Doctors y As the World Turns, La histrionista también apareció en otras telenovelas como The Edge of Night, One Life to Live, The Guiding Light y All My Children. También hizo algunos papeles en series como La ley y el orden, Sex and the City y The Bay. Paralelamente, Elizabeth actuó en películas como Ordinary People, I'm Dancing as Fast as I Can y Center Stage. La famosa llegó a contraer nupcias en dos ocasiones.

Fuentes: Tribuna