Maribel Guardia decidiría hacer esto con restos de Julián Figueroa y Televisa queda en completo shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy querida cantante, Maribel Guardia, después de que saliera devastada a confirmar la inesperada y muy triste muerte de su único hijo, el también cantante y actor, Julián Figueroa, esta habría tomado la dura decisión que cremar los restos del famoso cantante y Televisa quedó en completo shock ante esta inesperada confesión por parte de los medios de comunicación.

Como se sabe, la noche del pasado domingo 9 de abril se informó a través de la cuenta de Twitter del reconocido reportero, Carlos Jiménez, se anunció de forma extraoficial que había fallecido en su casa, dentro de su habitación el hijo de la reconocida actriz de la empresa San Ángel, lo cual fue confirmado poco después por la intérprete de Pollito con Papas, mencionando que por desgracia fue debido a un infarto agudo en el miocardio.

Después de que se confirmara la tan lamentable noticia, el mundo del espectáculo quedó estremecido y varias de las celebridades de Televisa y de TV Azteca salieron para pronunciarse ante la terrible pérdida que enfrenta su querida amiga y compañera de escena, enviándole mensajes de consuelo para ella y toda su familia, expresando lo mucho que querían y admiraban al joven cantante por su gran talento y noble corazón.

Maribel y Julián. Internet

Pero, pese a todo el revuelo que ha generado en el mundo del espectáculo y aunque todos los medios estén al pendiente de cada detalle en estos momentos, la familia hasta el momento no ha salido a dar declaraciones al respecto de lo que está sucediendo, pues en el comunicado que lanzo Guardia para confirmar el deceso, dejó en claro que quería privacidad y que no hablaría del tema pues no tenía las fuerzas suficiente para hacerlo.

Pero, aún con todo y el silencio de la actriz y sus familiares, se filtró el hecho de que los restos del joven van a ser cremados este mismo lunes 10 de abril a las 12 horas (hora de México), por decisión de la propia Maribel, quién tras esto los llevaría hacia su hogar para ahí terminar de velarlo y que sus familiares y amigos cercanos se acerques a darle el último adiós como él lo hubiera querido, y pidiendo privacidad.

Cabe mencionar que hasta el momento no se saben muchos detalles de la despedida al actor de Mi Camino Es Amarte, pero se dice que pronto podría ser trasladado a una funeraria para que se realice la cremación, por lo que varios reporteros de diferentes televisoras se encuentran ubicados en dicho lugar, a la espera de que se dé confirmación o de capturar el momento en el que este llegue.

Julián y su familia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui