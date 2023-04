Televisa, en shock: Fallece José Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian; relevan causa de muerte

Ciudad de México.- El mundo de Televisa y del espectáculo está de luto, pues durante las últimas horas del pasado domingo 9 de abril del 2023 se confirmó la muerte de José Julián Figueroa, el hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante fallecido Joan Sebastian. El cuerpo del joven, quién tenía sólo 28 años de vida, fue hallado al interior de su vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX). El doctor que revisó el cadáver reveló la causa del fallecimiento.

A los 28 años, muere José Julián Figueroa (Q.E.P.D.) Foto: Internet

De acuerdo con un video compartido en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca (@elgordoylaflaca), programa de Univisión, el médico forense de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) que revisó el cadáver de José Julián habló rápidamente con los medios de comunicación sobre las causa de muerte del joven encontrado sin vida en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX. Detalló que el fallecimiento ocurrió por un infarto fulminante y que no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo.

Fue un infarto fulminante, les van a dar un comunicado de prensa [...] No hay lesiones, no hay nada, no hay violencia, es muerte natural", expresó el médico, quien salió de la residencia de José Julián Figueroa la noche del pasado domingo 9 de abril.