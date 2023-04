Tras 6 años vetado de Televisa y pleito con Legarreta, conductor traiciona a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien en el pasado estuvo 6 años vetado de Televisa tras haber probado suerte en TV Azteca, dio un nuevo duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este lunes 10 de abril apareció como invitado en el matutino Venga la Alegría. Se trata de Carlos Espejel, quien se encuentra promocionando el estreno de su nuevo programa Escape Perfecto en el Canal Azteca Uno.

El intérprete originario de la CDMX comenzó su trayectoria en el mundo del entretenimiento cuando apenas era un niño y llegó a la televisora de San Ángel participando en programas infantiles como Chiquilladas. Ya con un poco más de edad, el carismático Carlitos llegó a los melodramas y algunos de ellos fueron Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena, además de que también concursó en el reality Big Brother VIP ( 2004).

Sin embargo, durante 6 años Espejel estuvo vetado del Canal de Las Estrellas por orden de los altos ejecutivos de Televisa, quienes lo 'congelaron' de la empresa por haberse ido a trabajar a Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta la empresa del Ajusco. Luego de esto, el también comediante apareció en programas como Ventaneando y lamentó este duro golpe a su carrera: "Es una tristeza no poder trabajar en México, es una injusticia, no creería merecer ningún veto, me he portado bien", declaró.

Mientras trabajó en Televisión Azteca, Carlos actuó en el melodrama 3 familias y varias veces fue invitado especial en el foro del matutino Venga la Alegría, sin embargo, el pasado 2022 retornó a San Ángel siendo parte del reality Los Chiquillos de Hoy. En ese entonces se dijo que el actor nunca se llevó bien con Andrea Legarreta y Mariana Ochoa: "Chiquidrácula no le cae bien ni a la Jueza Caramelo ni a la Hija del Jardinero", reportó Álex Kaffie.

El presentador de 50 años además fue uno de los protagonistas de la serie Tic tac toc: El reencuentro y hasta apareció actuando en Esta historia me suena, pero finalmente este 2023 volvió a desafiar el veto de Televisa al firmar un nuevo contrato en TV Azteca. Durante la mañana de este lunes 10 de abril Carlitos apareció en el matutino VLA para presumir el estreno del programa Escape Perfecto donde trabajará hombro con hombro con Marco Antonio Regil.

Ambos conductores llegaron al matutino competencia de Hoy para platicar sobre su proyecto e invitar a toda la audiencia a que no se perdiera el arranque de Escape Perfecto que tuvo lugar en punto de las 15:00 horas. Asimismo Espejel se unió a diversas secciones de Venga la Alegría como El Sabelotodo y El show de chistes al lado de Jorge Falcón, 'El Capi' Pérez y otros comediantes. ¿Te gustaría ver a Carlitos más de seguido en VLA?

