Tras mudanza a Miami, Shakira teme por la integridad de sus hijos y ruega por ayuda

Miami, Estados Unidos.- A principios de este mes de abril, Shakira se mudó a Miami, en Estados Unidos, junto a sus padres y sus hijos, esto con la esperanza de poder tener un nuevo comienzo, después del estrepitoso final de su relación con Gerard Piqué. Si bien, la colombiana se mostró optimista en sus publicaciones de Instagram, la realidad es que luego de casi dos semanas, la famosa reveló que teme por la integridad de sus hijos.

Como algunos recordarán, luego del mes de junio (momento en que la cantante de No creo anunció de manera oficial su separación de Piqué) la prensa española se abalanzó en contra de ella y sus hijos, en busca de cualquier tipo de fotografía que pudieran publicar en las primeras planas de las revistas de espectáculos. Muchos podrán recordar las imágenes captadas por el tabloide británico, Daily Mail, en donde se ve a Shakira apoyando a sus niños en sus partidos de beisbol o simplemente paseando en el parque.

Incluso, la propia Shakira hizo mención a la molestia que sentía en contra de los paparazzis en la Music Sessions 53, donde canta: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda (...) Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén". Mientras que en su entrevista de septiembre para Elle Magazine, la colombiana declaró que su principal objetivo era mantener a sus hijos lejos de todo el escándalo de su separación, pero era una labor que parecía imposible por el asedio de la prensa.

Recién este lunes, 10 de abril, la cantante de No emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde confirmó que temía por la integridad de sus hijos, por lo que le pidió encarecidamente a la prensa que se abstuvieran de tomarle fotos a sus hijos cuando ellos se dirijan a la escuela, así como también evitaran seguirlos a sus actividades extracurriculares, debido a que se ha tratado de un año muy difícil para ellos.

Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrado del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings

Tras ello, Shakira mencionó que Milan y Sasha eran apenas unos niños de 8 y 10 años, por lo que su integridad física y emocional se encontraba en juego cada vez que ellos salían a la calle. A su vez, dejó de lado el hecho de que ella es una artista de talla internacional y resaltó que no estaba hablando como una cantante sino como una madre de familia, cuya principal preocupación es cuidar de sus hijos.

Cabe mencionar que este comunicado fue lanzado a escasos días de que algunos medios de comunicación informaran cómo se estaban adaptando los niños a vivir en Estados Unidos. Dichos datos aseguraban que los menores estaban emocionados por esta nueva etapa en su vida, así como también revelaron que Sasha y Milan acudirían al exclusivo colegio Miami Country Day School, donde regularmente van los infantes que llegan de otros países para continuar con su educación.

