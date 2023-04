Tras muerte de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa así estaría al perder al actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que lamentablemente se confirmara la muerte del reconocido cantante y famoso actor, Julián Figueroa, su medio hermano mayor, el también cantante y polémico actor, José Manuel Figueroa, no estaría del todo bien y así habría tomado la triste noticia de saber que perdió al galán de Televisa, pese a que desde hace tiempo estuvieran medianamente separados por peleas.

Por desgracia la noche del pasado domingo 9 de abril se informó a través de la cuenta de Twitter del reconocido reportero, Carlos Jiménez, que lamentablemente se había encontrado sin vida en su casa al reconocido actor de la empresa San Ángel, lo cual pocas horas después fue confirmado por su madre, la reconocida y querida actriz, Maribel Guardia, la cual a través de un comunicado dijo que fue a causa de un infarto y pidió privacidad para vivir su dolor.

Ante este hecho, rápidamente todo el mundo del espectáculo se lanzó en solidaridad para la reconocida actriz, su esposa, Imelda Garza Tuñón, y el resto de su familia, enviando sus condolencias y los deseos de una pronta resignación para el inexplicable dolor que estarían viviendo, además de que se tomaron su tiempo para recordar al joven cantante que tan solo contaba con 27 años de edad al momento de su inesperado deceso.

Aunque no lo ha hecho públicamente, según reportero de Sale el Sol, José Manuel le tomó la llamada y se enteró del deceso de su medio hermano con esta, con el cual lamentablemente no llevaba una relación tan cercana, pues pese a que compartieron escenario juntos hace poco, por desgracia se habían distanciado por cuestiones de la herencia que les dejó su padre, Joan Sebastián, entre otras cuestiones que los había hecho no hablarse en un largo periodo.

El reportero de Imagen TV, tras señalar que fue así como él se enteró que otro hijo del 'Poeta del Pueblo' había fallecido, mencionó que su primera reacción fue de incredulidad, pues cuestionó si ya lo habían confirmado su madre, y cuando se le dijo que sí estaba confirmado, este quedó en shock sin saber que hacer, declarando que ni él mismo sabía si es que debiera presentarse a la casa de Guardia para darle el último adiós al joven.

Cabe mencionar que hasta el momento la expareja de Ninel Conde por el momento no se ha pronunciado él directamente ante las cámaras, ni tampoco se ha revelado que se haya puesto en contacto con Guardia ante el doloroso momento que se encuentra travesando por este hecho que ha dejado en completo shock a todo el mundo del espectáculo, pero se espera que muy pronto este salga públicamente a dar una palabras.

