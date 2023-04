Actriz de Televisa tiene feroz pelea con conductora de 'Ventaneando' en funeral de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz de Televisa y presentadora, Olivia Collins, dio mucho de que hablar y causó gran revuelo, debido a que junto a la famosa y muy reconocida conductora de Ventaneando, Mónica Castañeda, tuvieron momentos muy tensos que las llevó a una feroz pelea entre dimes, diretes y jalones con empujones, a las afueras del funeral del querido cantante y reconocido actor, Julián Figueroa.

Lamentablemente la mañana del pasado 10 de abril el mundo del espectáculo se despertó con la noticia de que se había encontrado sin vida el cuerpo del actor de la empresa San Ángel, en su casa en la Ciudad de México, y aunque al inicio fue manejado como presunto, pocas horas después fue confirmado por su madre, la famosa actriz, Maribel Guardia, la cual a través de un comunicado dijo que fue a causa de un infarto agudo al miocardio y pidió privacidad para vivir su dolor y pasar su proceso de duelo.

Después de su contundente mensaje en el que dejó en claro que el funeral sería privado en su hogar, solo con los amigos más cercanos y familiares, la prensa de diferentes televisoras, como TV Azteca, Televisa, Imagen TV y más, se presentaron y estuvieron afuera del fraccionamiento en el que vive la reconocida actriz para esperar la entrada y salida de las celebridades para tratar de conseguir declaraciones de estas.

Olivia y Maribel. Internet

Una de las primeras celebridades en presentarse fue la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que es una de las mejores y más cercanas amistades de Guardia, pero a diferencia de muchos de otros artistas que se detuvieron a dar unas palabras, Collins prefirió mantenerse en silencio y no hablar al respecto, por lo que ignoró las cámaras y se mantuvo callada aún cuando los reporteros se acercaban con ella.

Precisamente la incesante insistencia de los reporteros para hablar con Collins fue lo que llevó a ciertos empujones que hicieron enfurecer a las acompañantes de la actriz, debido a que también recibió un empujón, así que la joven hija de esta empujó de vuelta a uno de los presentes y Castañeda que iba en representación al Ajusco, la empezó a regañar y gritar un "no empujes", hecho a lo que ella no hizo caso y siguió abriéndose camino hasta llegar a su madre.

Pero una vez juntas, esta se vio en una pelea a empujones y jalones con Mónica, quién empezó a decir que no debía de tratarla de esa manera, por lo que Olivia se metió y dijo que no se metiera con su hija que la dejara en paz y aunque ella trató de defenderse y acusarla de que todo se saliera de control, la celebridad le dijo "conmigo no te metas", y siguió avanzando hacia adelante sin ver atrás y abrazando a la joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui