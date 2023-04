¿Clara Chía en realidad es hombre? Shakira no la quiere cerca de sus hijos por 'trastornos mentales'

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Hace unos días, la cantante colombiana Shakira dejó definitivamente la ciudad de Barcelona, en España, luego de su polémica separación con Gerard Piqué. Ante esto, quedan pendientes algunos acuerdos sobre las visitas del exfutbolista a sus hijos, quienes ahora vivirán en Miami, Florida. No obstante, el empresario tendría que viajar solo a Estados Unidos (EU), pues aseguran que la cantante de Te Felicito no querría cerca a la nueva pareja de su ex, Clara Chía, pues ésta tendría supuestos trastornos mentales.

Cabe mencionar que esta noticia trasciende en medio de una ola de rumores sobre la identidad de Clara Chía, pues se asegura que ella era un hombre y que, luego de un supuesto proceso de transición financiado por el empresario Gerard Piqué, se habría convertido en una mujer transexual. No obstante, aún no hay información oficial sobre esto, e incluso, activistas y transexuales han señalado que es ofensivo indagar sobre la identidad de género de la fémina; haber sido parte de una infidelidad no es pretexto para violentarla de esta forma, aseguran.

En la imagen, Clara Chía y Gerard Piqué. Foto: Internet

Lo que se sabe hasta el momento, es que Shakira, quien hace unos días partió de Barcelona, España, rumbo de Miami, en Estados Unidos, no quiere que sus hijos, Milan y Sasha, los cuales fueron fruto de su amor con Gerard Piqué, convivan con Clara Chía, debido a que tendrá supuestos trastornos mentales; esto fue señalado por Javier Ceriani en el programa Chisme No Like. Sin embargo, no es la primera vez que se toca este tema.

Cabe recordar que el paparazzi Jordi Martín hace unos meses declaró que la novia del exfutbolista del FB Barcelona no es bien vista por Sasha y Milán, sus hijos, y que incluso estos la rechazan abiertamente. En tanto, Javier Ceriani aseguró que 'Shaki' tendría pruebas sobre los supuestos trastornos mentales de Clara Chía, quien además tendrá problemas de personalidad y un "carácter inestable". No obstante, no se sabe cuándo saldrían a la luz las "evidencias".

De ser cierto que Clara Chía tiene supuestos trastornos mentales desde antes de conocer a Gerard Piqué, se desmentiría la versión que ha manejado el empresario español de que, luego de que Shakira lanzara la canción Session #53 con BZRP, se le habrían detonado crisis de ansiedad a su novia. A la fecha de publicación de esta nota, la cantante colombiana no ha dado más detalles sobre estos nuevos escándalos.

