Conductor de 'Sale el Sol' destrozan a hija de Olivia Collins por golpear a conductora de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Recientemente los conductores de Sale el Sol, como Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, acaban de mostrarse completamente molestos por el pleito entre actrices y reporteros, pues estos no dudaron en destrozar por completo a la reconocida y famosa actriz, Olivia Collins, después de la actitud que tuvo su hija al golpear a la famosa y reconocida conductora de Ventaneando, Mónica Castañeda.

Como se sabe, Collins en apoyo de su gran amiga y reconocida actriz, Maribel Guardia, se presentó a su casa para estar en el funeral que se hizo para darle el último adiós al hijo de esta, el también actor y cantante, Julián Figueroa, quién falleció el pasado 9 de abril debido a un infarto agudo al miocardio a los 27 años de edad, en el cual se armó tremendo zafarrancho en la entrada de la residencia de la actriz de 60 años.

Pero, pese a que Guardia dijo que el funeral sería privado en su hogar, solo con los amigos más cercanos y familiares, la prensa de diferentes televisoras, como TV Azteca, Televisa, Imagen TV y más, se presentaron y estuvieron afuera del fraccionamiento en el que vive la reconocida actriz para esperar la entrada y salida de las celebridades para tratar de conseguir declaraciones de estas, siendo esto lo que ocasionó la pelea.

Esto debido a que la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy prefirió mantenerse en silencio y no hablar al respecto, por lo que ignoró las cámaras y se mantuvo callada aún cuando los reporteros se acercaban con ella, sin embargo, su hija tuvo un enfrentamiento de jaloneos y empujones, dándole un golpe, y cuando Mónica quiso defenderse, Olivia se metió y dijo que no se metiera con su hija que la dejara en paz y también la hizo a un lado.

Es por este motivo que en el matutino de Imagen TV salieron a defender a la colega de Pati Chapoy, pues señalaron que fue una falta de respeto hacia todos los reporteros, pues afirmaron que aunque entendían que quisieran respetar los deseos de privacidad de Guardia, pero que no era la manera en la que deberían de actuar, además de que señalaron que la seña obscena que le hizo fue también pasarse y no era para nada correcto lo que hacía.

Ante este hecho, expresaron que no comprendían como es que Collins no se da cuenta y no le pone también un alto a su hija con lo que estaba sucediendo, señalando que deberían de haber actuado de forma diferente, comparándolo con el caso de José Manuel Figueroa, el cual se detuvo para hablar de su sentir, el como recordaría a su hermano menor, y expresar a la prensa que eran momentos complicados para todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui