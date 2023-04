'Eleven' de Stranger Things anuncia su compromiso; el famoso que será su suegro se lleva toda la atención

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La semana recién ha comenzado y los integrantes de la farándula han lanzado varias sopesas que dejaron al público 'con el ojo cuadrado', justo como sucedió este martes 11 de abril con los fanáticos de la serie de Netflix, Stranger Things ya que su protagonista, la actriz británica Millie Bobby Brown confirmó que pronto llegará al altar y lo hará de la mano de su novio, el joven famoso Jake Bongiovi quienes pese a su corta edad, 19 y 20 años respectivamente, han derrochado amor desde que se supo sobre su relación.

Fue a través de la res social Instagram donde la actriz quien además participa en la serie Enola Holmes, compartió una foto de ambos en blanco y negro donde, pese a que no hay un enfoque como tal, salta a la vista el anillo de diamantes que porta en el dedo anular izquierdo, señal de haberle dicho a su novio que sí luego que este le propusiera convertirse pronto en marido y mujer.

"Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos", escribo la famosa en referencia al tema 'Lover' de Taylor Swift.

Foto: Instagram

De manera inmediata, el público reaccionó a este compromiso; incluso algunos internautas aplaudieron que ambos compartieran la noticia por la misma vía por la cual se habían conocido, es decir, Instagram ya que se sabe, Jake y Millie comenzaron con una comunicación por esta vida en 2021 que pronto los llevó a seguir en el plano de lo personal. Ambos llamaron la atención de la prensa cuando aparecieron de la mano en la premier en Nueva York de la cuarta temporada de Stranger Things y desde entonces han sido fotografiados por diversos medios confirmando lo mucho que se quieren.

Sin embargo, aunque las próximas nupcias causan revuelo en redes, el hecho de saber que el ahora prometido de la actriz es hijo de un famoso, también ha hecho que se especule que se tratará de una de las bodas más lujosas de la farándula. Jake Bongiovi es hijo del cantante Jon Bon Jovi, líder de la legendaria agrupación Bon Jovi responsable de éxitos como It's my Life, Livin' on a Prayer o You Give Love a Bad Name.

Foto: Twitter

Pese a que Jake es hijo del famoso cantante, se sabe que su carrera va más por el ámbito de la actuación, lo que lo hace más compatible con su actual pareja. Hasta ahora, no se sabe cuándo será que la boda se lleve a cabo y mucho menos los detalles de la celebración; no obstante, internautas han remarcado que los integrantes de la legendaria agrupación de rock que surgió en la década de los 80 sí estará presente y hasta llegue a haber algún 'palomazo' de parte del suegro de Millie.

Nadie lo había notado

Luego de la publicación hecha durante las primeras horas de este martes 11 de abril internautas recordaron que el pasado mes de marzo, Millie Bobby Brown subió una fotografía donde ya se notaba el anillo de diamantes en su dedo, por lo que al parecer ambos estaban comprometidos desde entonces; sin embargo, ante el silencio de ambos, se espera que con el asunto mediático salgan a aclarar cuándo es que quedaron oficialmente comprometidos y claro, si ya hay preparativos de este magno evento.

Fuente: Tribuna