En medio del escándalo por 'transexualidad' de Clara Chía, aseguran que Piqué quiere una hija

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Los escándalos de Gerard Piqué no terminan. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando se 'destapó' que le era infiel a Shakira, la madre de sus hijos con quien sostuvo una relación de más de 10 años. Ahora, se dice que la mujer con la que sostiene una nueva relación, Clara Chía, sería una mujer transgénero. En medio de estos rumores, ha trascendido que buscaría tener una hija, pero por medio del embarazo subrogado.

De acuerdo con información del programa Chism No Like, el empresario y exjugador del FC Barcelona buscaría tener una hija. Si bien no se ha detallado si estaría dispuesto a embarazar a Clara Chía, Gerard Piqué ha declarado estar a favor de la gestación subrogado. Asimismo, la noticia sale a la luz a unos días de que sus hijos con Shakira, Sasha y Milán, se mudaran a Miami, Florida para iniciar una nueva vida junto con la cantante colombiana.

En la imagen, Clara Chía y Gerard Piqué. Foto: Internet

Según medios españoles, Gerard Piqué estaría interesado en tener más hijos, principalmente una niña; al respecto, Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, detalló que este deseo del catalán habría sido uno de los tantos motivos de la ruptura con Shakira, pues ella se habría opuesto a tener otro bebé. No obstante, ni la colombiana ni el empresario han dado declaraciones sobre estos rumores.

Además de este nuevo rumor, el paparazzi Jordi Martín ha mencionado que en los próximos días, el futbolista Gerard Piqué tendría que viajar a Estados Unidos (EU) para encontrarse con Shakira y arreglar detalles sobre la custodia de sus hijos y los días en los que podrían convivir, ahora que vivirán en continentes diferentes; sin embargo, este futuro viaje del exfutbolista tendría que mantenerse en solitario, ya que supuestamente, la cantante de Te Felicito no querría que Clara Chía conviviera con sus hijos por supuestos problemas mentales.

Además de los supuestos límites de Shakira, hay que recordar que el paparazzi Jordi Martín, hace unos meses, aseguró que la novia del exfutbolista del FB Barcelona no es bien vista por Sasha y Milán, sus hijos, y que incluso estos la rechazan abiertamente. En tanto, Javier Ceriani, de Chisme No Like, puntualizó que 'Shaki' tendría pruebas sobre los supuestos trastornos mentales de Clara Chía, quien además tendrá problemas de personalidad y un "carácter inestable". No obstante, no se sabe cuándo saldrían a la luz las "evidencias".

Fuente: Tribuna