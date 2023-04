Escándalo en Televisa: Actor de novelas, desesperado por veto y sin dinero, hace esto para vivir

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa se encuentran enfrentando otro fuerte escándalo, debido a que el famoso actor de novelas y el muy reconocido cantante del regional mexicano, Jonathan Becerra, lamentablemente se encontraría desesperado por veto de la televisora ante mencionada, y supuestamente estar sin dinero, ahora haría esto para vivir y así mantener a toda su familia.

Como se sabe, Becerra a sus 29 años de edad ya tiene más de dos décadas, pues comenzó siendo solamente un niño en Código F.A.M.A, dentro de la empresa San Ángel, formando parte de otras grandes y exitosas novelas, como Los Ricos También Lloran, y muchas otras más, sin embargo, en TV Notas acaban de afirmar que el histrión sería vetado de la televisora hace poco, dado a que se enteraron que este haría cosas inadecuadas para sobrevivir.

Según la revista de espectáculos, un amigo del reconocido actor les dijo que los altos mandos de la televisora decidieron vetarlo y prohibir entrar a sus instalaciones debido a que no solamente abrió OnlyFans, sino que también estaría trabajando como escort, en el cual ofrecería diferentes paquetes, que van desde solamente charlas con él, a tener videollamadas y hasta tener relaciones íntimas con este, que se realiza una vez le depositan lo acordado.

Lo que yo sé es que a raíz de que Televisa se enteró de esta situación con Jonathan en las redes, decidieron vetarlo y no dejarlo entrar a las instalaciones de la televisora. Incluso él le ha hablado a algunos productores para ver si lo pueden llamar para trabajar en alguna de las producciones, pero no le toman las llamadas", aseguró la fuente.

De igual forma, la fuente señaló que el actor se encuentra desesperado debido a que aunque trató de lanzarse como cantante, incluso probando el estar en La Voz México, este se ha desesperado al aparentemente no ver lo que desea y por ello es que decidió hacer este drástico cambio de carrera, mencionando que en el grupo que creo para estas cosas él "comparte fotos o videos explícitos teniendo intimidad".

Pero eso no fue todo, pues según lo revelado en la entrevista, este no solamente vendería esos videos, sino que habría decidido ampliar su repertorio y presentar tanto material de él con mujer tanto como con hombres, afirmando que "él es quien se alquila para este servicio y solo si se lo piden lleva a otro chico o a una mujer, dependiendo", y que desde hace un tiempo el 90 por ciento de sus "clientes" son varones.

Finalmente la fuente mencionó que el reconocido exgalán de novelas no ha hecho esto a espaldas de su esposa, pues mencionó que su mujer, quien en diciembre le dio a su primera hija, estaba completamente enterada de toda esta situación, y aunque sería algo de lo que aparentemente no está feliz y hasta han tenido problemas por la situación, al final ya lo habría aceptado y se quedaría con este entendimiento.

Tengo entendido que su esposa Marisol sí lo sabe y han tenido fuertes problemas. Incluso él mismo, un día posteó un mensaje en este grupo, diciendo que supuestamente está pasando por problemas familiares, porque alguien le mandó información a su mujer y que obviamente le trajo problemas. Hasta comentó que supuestamente le habían hackeado sus cuenta. Sólo sé que no está muy de acuerdo; pero siguen juntos, entonces no sé si tal vez aunque no esté de acuerdo lo permita, pues finalmente es dinero del que ella también se beneficia", finalizó.