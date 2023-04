Hermana de Julián Figueroa reacciona a la muerte del cantante y la destrozan: "Preferiste tenerlo lejos"

Texas, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 9 de abril, el mundo de la música y la actuación se vistió de luto por la muerte del afamado cantante, Julián Figueroa, quien era hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Tras esto, varios miembros de la familia del joven, de 28 años, reaccionaron; sin embargo, una de las declaraciones más esperadas era la de Juliana, hermana de la celebridad, quien desde hace algún tiempo había vivido distanciada del intérprete de Volaré.

Como algunos recordarán, tanto Juliana Figueroa como Julián y José Manuel habían tenido fuertes roces por la distribución de la herencia de Joan Sebastian. Hace algún tiempo, la hija del cantante de Gracias te doy hizo una denuncia pública a través de su cuenta a través de su cuenta de Instagram, donde declaró que tanto Julián como José Manuel se repartieron todas las pertenencias del ídolo y a ella no le dejaron absolutamente nada.

Los que se quedaron con todo fueron mis hermanos, se repartieron relojes, lentes, camionetas, todo entre ellos y no he recibido ni una sola calceta. Si yo tengo dos camisas, dos sacos y un par de zapatos de mi papá es porque un señor guardó esas cosas en el rancho y me dijo: 'Juliana, yo sé que a ti no te van a dar nada, llévate eso por favor', ¿Puedes creer eso? Si yo tengo cosas de mi papá es porque alguien más me lo dio, no mi familia", sentenció.