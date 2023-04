Maribel Guardia aparece devastada en VIDEO e impacta a Televisa al hablar de muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos la querida actriz Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación luego de que el pasado domingo su hijo Julián Figueroa muriera víctima de un infarto fulminante y estremeció a todo el público de Televisa al enviar un desgarrador mensaje por su irreparable pérdida. La también conductora de Televisa se dejó ver acompañada de su nuera Imelda Garza-Tuñón.

En primer lugar, la intérprete de telenovelas como Corona de lágrimas, Prisionera de amor, Tú y yo, Muchacha italiana viene a casarse y Una familia con suerte agradeció a los medios de comunicación por todas las muestras de cariño y luego platicó que decidió realizar el funeral de su único heredero en total privacidad y en su casa porque él así lo quiso: "No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá (Joan Sebastian) Julián sufrió muchísimo, siempre me dijo 'yo no pude llorar bien a mi papá'".

La bella mujer de 63 años además resaltó que evitaron que su nieto Juliancito de apenas 5 años pasara un rato desagradable al observar el cuerpo de su padre: "También cuando murió, Imelda y yo decidimos cremarlo para que el bebé no mirara el cadáver, iba a ser muy traumático para él". Posteriormente Maribel no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al recordar todas las muestras de apoyo que ha recibido tras la muerte de Julián.

El niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo", dijo destrozada.

Foto: ForoTV

La exreina de belleza nacida en Costa Rica también declaró que la viuda de su hijo ya había hablado con Juliancito para explicarle del fallecimiento de su papá pero debido a que es muy pequeño "no entendió". Luego hizo una desgarradora petición a todos sus seguidores: "Les pido que recen por mi hijo, que recen por nosotros, les digo que le pidan a Dios que a sus hijos los vean casarse, los vean tener nietos, triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes".

Guardia después explicó que ahora ella e Imelda se enfocarían en la crianza de su nieto, no sin antes resaltar el gran padre que fue Julián: "Es mi amor ese niño, nuestra labor va ser educarlo y darle alas para volar, la verdad que Julián era un gran papá, le dedicaba mucho tiempo a su hijo, lo crio increíble, le estaba dando amor y límites". La exconductora del programa Hoy también comentó que de momento no sabía qué haría con las cenizas de su hijo pues no quiere soltarlas.

La esposa del abogado Marco Chacón relató que en los próximos días mostrará cómo luce el altar donde reposan las cenizas de Julián y luego Imelda rompió en llanto al contar que sus restos están al lado de un dibujo que le hizo su hijo un día antes de que muriera. Mari también acabó ahogada en llanto al explicar que cuando vio a su hijo por primera vez muerto en la pared estaba pegada la pintura que hizo su nieto Juliancito: "Se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con toda el alma".

Marco fue un segundo padre para él, Dios me bendijo con mi hijo y Dios me lo quitó, que vuele alto y sé que un día nos volveremos a encontrar".

La querida actriz también dijo que ella no invitó a nadie a acudir al último adiós de su hijo porque se encontraba en shock pero agradeció que toda la familia Figueroa apareciera para acompañarla, así como algunos miembros de su familia de Costa Rica. La actriz ofreció esta breve conferencia de prensa en la entrada de la privada donde vive, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Fuente: Tribuna y YouTube Eden Dorantes