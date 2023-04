"Me rompo": Maribel Guardia aparece tras muerte de Julián Figueroa con VIDEO y desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y muy querida actriz de novelas, Maribel Guardia, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para reaparecer públicamente después de que confirmara la triste muerte de su único hijo, el querido actor y también cantante, Julián Figueroa, y para recordarlo y honrar su memoria compartió un VIDEO con sus mejores recuerdos junto a un desgarrador mensaje de fondo.

Lamentablemente la mañana del pasado 10 de abril, la reconocida y famosa actriz de la empresa San Ángel lanzó un comunicado en el que confirmó que su único hijo por desgracia falleció a los 27 años de edad dentro de su hogar en la Ciudad de México, revelando que fue a causa de un infarto agudo al miocardio, tras lo que pidió privacidad para vivir su dolor y pasar su proceso de duelo lejos de las cámaras y el escrutinio público.

Ante este hecho, varios de las famosas celebridades de Televisa, de TV Azteca y del resto de las televisoras nacionales e internacionales, se presentaron a las afueras de su casa tratando de poder ver a Guardia y poder tratar de reconfortarla en su momento más doloroso y complicado, aunque muchos no pudieron entrar a su hogar, dado a que ella ha solicitado privacidad y la prensa es de aquellas que quedaron fuera.

Maribel recuerda así a su hijo. Instagram

Es por este motivo que por el momento no se ha tenido ninguna vista de la reconocida actriz de Corona de Lágrimas, no ha aparecido ante cámaras y las pocas personas que han entrado en su hogar no han hablado sobre la actriz, respetando su decisión de mantenerse lejos del ojo público, sin embargo, la mañana de este martes 11 de abril, a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video con una canción que comparte un desgarrador mensaje.

Guardia en las historias de su red social compartió un video editado por un club de fans de Costa Rica, en el cual crearon el material audiovisual con fotos y videos de Julián al lado de su madre y su padre, Joan Sebastián, a lo largo de su infancia, adolescencia y momentos más importantes a lo largo de su vida, al igual que mostraron al lado de su esposa, Imelda Garza Tuñón, y el único hijo que tuvieron, José Julián Figueroa.

En el mencionado video, se puede escuchar de fondo una lenta canción en inglés y el fragmento que suena se traduce como "No quiero llorar pero me rompo de esa manera", el cual es perteneciente al tema Where's my love, que es interpretado por el cantante Brian Fennell, alias SYML, en el que se pueden escuchar frases como "si te escapaste, vuelve a casa, solo ven a casa", demostrando su profundo dolor.

Fuente: Tribuna del Yaqui