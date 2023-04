Pati Chapoy hunde a Olivia Collins por agresión contra Mónica Castañeda y la 'amenaza' en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Olivia Collins no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales y diferentes medios de comunicación debido a que una de sus hijas se portó muy prepotente durante su llegada al velorio de Julián Figueroa e incluso hasta agredió a la periodista Mónica Castañeda. Hace algunos momentos el programa Ventaneando ya respondió a esta situación e hizo una fuerte advertencia a la reconocida actriz de Televisa.

Todo ocurrió cuando los reporteros que esperaban a las afueras de la privada donde vive Maribel Guardia intentaron platicar con la intérprete de melodramas como Angélica, Dulce desafío, Seducción, María José, Te sigo amando y Soñar no cuesta nada para saber cómo se encontraba su amiga, pero esta se resistió y no quiso pronunciarse. Y debido a que su auto no pudo ingresar a esta zona residencial, tuvo que bajar del auto desatando un zafarrancho.

La hija de Olivia de inmediato se lanzó en contra de la prensa que trataba de entrevistar a su famosa madre y específicamente agredió a la colaboradora de TV Azteca, jaloneándola y tomándola del cuello. Luego de que los videos de la agresión se volvieran virales, esta tarde de martes Chapoy y todo su equipo de Ventaneando reprobaron la actitud tanto de la actriz como su heredera y las hicieron pedazos a través de las cámaras del programa.

El primero en lanzarse en contra de Collins fue Daniel Bisogno, quien se refirió a ella como la sombra de Maribel y es que asegura que solo consigue trabajo como suplente de la costarricense: "Hay una falta de educación Olivia siempre lucha porque alguien la pele, la entreviste y ahora que hay un micrófono se niega y se hace la estrella que no mam... Pero cada que va de suplente de Maribel: 'por favor vengan a entrevistarme'", expresó el conductor.

En tanto que Pati amenazó a Olivia advirtiéndole que en la próxima emisión de Ventaneando ventilará detalles del tormentoso matrimonio que vivió con el padre de sus hijas: "Mañana les voy a platicar del papá de las hijas para que sepan la clase de papá que es". La longeva periodista del Ajusco se refería a Silvio García Patto, quien violentó por años a la actriz de Televisa hasta que ella decidió divorciarse en 2009.

Por su parte, Linet Puente señaló que ninguno de los periodistas que estaban cubriendo el funeral de Julián se merecían ese trato: "Castañeda no se merecía esa agresión, ni ella ni nadie", dijo y finalmente Pati respaldó a su colaboradora: "Mónica Castañeda, qué orgullosa estoy de tu trabajo", expresó sonriendo. Cabe resaltar que por otro lados distintos internautas han señalado que Mónica también agredió a la hija de Olivia y han difundido videos en los que le da una tremenda patada cuando está entrando a la cerrada.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando