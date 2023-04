Presunta amante de Andrés García hace escalofriante revelación del actor de Televisa: "Me amenazaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la triste muerte del reconocido galán de novelas a sus 81 años de edad, Andrés García, una presunta amante de este, que se llama Roci´o Ferna´ndez Maus, acaba de brindar una entrevista con la revista TV Notas, para hablar sobre su presunto amorío, además de hacer escalofriantes revelaciones del actor de Televisa y su ahora viuda, Margarita Portillo, a la cual aseguró que la "amenazaba".

Como se recordará, lamentablemente la tarde del pasado martes 4 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto, debido a que la esposa del actor de Pedro Navajas confirmó su muerte, después de su hospitalización y anunciar que necesitaba transfusión de sangre, tras lo que sus médicos dijeron que por desgracia a sus 81 años de edad falleció por complicaciones médicas en relación a su cirrosis hepática y las anemias que padecía por su leucemia.

Ahora, a una semana de este terrible hecho, Rocío de 61 años, que afirma que por muchos años fue amante del reconocido galán y su "gran amor", señalando que si terminaron como amigos es porque "él era terrible", señalando que aún siendo amigos siempre tuvieron contacto al ser vecinos, pues "vivo a 3 kilo´metros de su casa y e´l veni´a verme cuando queri´a", dejando muy en claro que este le habría dicho "Tu´ vas a ser mi u´ltima mujer" y tenían un trato de siempre estar juntos por su "hermosa historia".

Andrés y Rocío. Internet

Poco después de lo dicho, afirmó que la esposa de este sabía perfectamente bien de su romance, incluso dijo que le podían preguntar por ella, destacando que "tan me conoce, que me llego´ a amenazar de muerte y sabe que no miento. De ella no tengo nada bueno que hablar, es una sen~ora de baja calan~a. Me fui a Espan~a un an~o en 2012 y Andre´s se caso´ en 2013 con ella", afirmando que jamás fue una buena mujer.

Rocío fue muy contundente al asegurar que habían estado juntos por más de 35 años, aún cuando él estuviera casado, señalando que aunque no se sentía orgullosa de haber permitido que se dieran encuentros aún cuando estaba en pareja, nunca pudieron alejarse porque había amor entre ambos, destacando que "Nuestra amistad y amor era muy abierto, nos hicimos compan~i´a muchos an~os, hasta meses antes de morir" y por ello podía decir que nunca fue buena con él.

Finalmente, aseguró que Portillo estaba "embrujando" al reconocido actor de la empresa San Ángel, debido a que afirma que cuando ella iba a su casa en varias ocasiones le tocó ver velas y cosas extrañas que podrían confirmar que sí pasaba, diciendo que era testigo de que no se querían, que ella no lo toleraba y que no le tenía paciencia, pues dijo que él sufría de "demencia senil" aunque no quieran decirlo.

Ha sido una abusiva con e´l, cuando existe una esposa como ella que nunca vivio´ con e´l, esa es la realidad, se quedaba uno que otro di´a, nunca lo cuido´ porque la verdad es que Andre´s teni´a demencia senil. Ella me odia porque e´l me amaba. Ellos se peleaban a diario cada 5 minutos. E´l no la aguantaba. Me dijo que no vivi´a con ella. Nosotros nos vei´amos en la casa de Andre´s, Margarita nunca vivio´ con Andre´s", aseguró.

Andrés García. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui