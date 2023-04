Se viraliza VIDEO que pone en duda la palabra de Ginny Hoffman contra Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, 10 de abril, Ginny Hoffman y Alexa Parra fueron vistas durante una audiencia relacionada al supuesto abuso que la joven habría sufrido a manos de su padre, el actor, Héctor Parra. Sin embargo, ambas mujeres fueron puestas en tela juicio, principalmente Ginny, quien fue duramente criticada en redes sociales por mostrarse alegre durante la entrevista de Ventaneando.

En el video se puede apreciar a Ginny arribando al lugar, mientras lucía una gran sonrisa; fue ahí donde la cuestionaron sobre lo que esperaba obtener tras la demanda al histrión, a lo que la media hermana de Yosstop declaró que únicamente quería "justicia". Posteriormente, el reportero interceptó a Alexa, a quien también cuestionó sobre lo que harían en el juzgado y si realizaría alguna declaración, pero declaró que "no" puesto ella es la víctima en cuestión.

Dicho video fue retuiteado por la cuenta de Juan Gabriela, la cual es administrada por el usuario @YoZhoy, quien arrobó a Maryfer Centeno para preguntarle sobre lo que pensaba de la actitud de Ginny, ya que consideró que la alegre actitud de Hoffman dejaba mucho que desear, porqué, no se trataba de una situación divertida, sino que estaba acudiendo al juicio del hombre que presuntamente habría abusado de su hija.

Rápidamente, Maryfer Centeno respondió a la duda de su seguidor y declaró que las "conductas" de Ginny no son típicas de una madre que se está enfrentando al agresor de su hija. La analista de lenguaje corporal declaró que esto provocaba que la gente no la percibiera como alguien en quien confiar, aunque no hizo especial énfasis en lo que, posiblemente, estaría pasando por la mente de Hoffman en aquel momento.

Ella ha tenido un conjunto de conductas atípicas y es por eso que no logra convencer por qué no parece auténtica", aseguró

Maryfer Centeno pone en duda a Ginny Hoffman

Héctor Parra era un reconocido actor mexicano que trabajó en proyectos tanto de Televisa, como de TV Azteca. Sus telenovelas más conocidas son La pícara soñadora, La usurpadora, El vuelo del águila y Te sigo amando; sin embargo, su vida cambió en el mes de junio del 2021, cuando fue denunciado por su hija Alexa Parra, por el crimen de abuso sexual. Debido a ello, el actor fue enviado a la cárcel.

Desde entonces, el famoso se encuentra vinculado a proceso, si bien, intentó apelar por la libertad bajo fianza, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se lo negó. Su defensa legal ha intentado recurrir en algunas ocasiones por un amparo, pero parece ser que éste ha sido negado. Por su parte, Héctor Parra continúa sosteniendo que es inocente y durante su estadía en la cárcel comenzó a estudiar derecho.

Fuentes: Tribuna