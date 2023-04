Shock en Televisa: Maribel Guardia prohibiría a estas actrices asistir al funeral de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa acaba de quedar en completo shock, debido a que acaba de asegurarse que la reconocida actriz y muy querida cantante, Maribel Guardia, habría decidido el prohibir la asistencia de dos actrices de novelas muy reconocidas al funeral de su único hijo, el talentoso cantante y joven actor de 27 años de edad, Julián Figueroa, y estos podrían ser los poderosos motivos para hacerlo.

Por desgracia la noche del pasado domingo 9 de abril se informó a través de la cuenta de Twitter del reconocido reportero, Carlos Jiménez, que lamentablemente se había encontrado sin vida en su casa al reconocido actor de la empresa San Ángel, lo cual pocas horas después fue confirmado por su madre, la cual a través de un comunicado dijo que fue a causa de un infarto agudo al miocardio y pidió privacidad para vivir su dolor y pasar su proceso de duelo lejos del escrutinio público.

Ante este hecho, Guardia dejó muy en claro que el último adiós para su único hijo, que fue fruto de su matrimonio con Joan Sebastian, la puerta sería cerrada al público y solamente se dejaría pasar a este a sus amigos y familiares más cercanos, pues en esos momentos se encontraba devastada y sin las fuerzas necesarias para enfrentar al público y por ello deseaba vivir su duelo en absoluta privacidad.

Pero, aunque la actriz de Corona de Lágrimas dejó muy en claro estos términos, esto no impidió que varios medios de comunicación, cómo los de la empresa San Ángel y los de TV Azteca estuvieran presente, así como el hecho de que varias celebridades asistieran para tratar de darle el pésame a la famosa actriz, sin embargo, parece que eso no ha calmado el alma de Guardia y no se tentaría el corazón al momento de expresar a quién quería y a quien no ver.

Ante este hecho, fue el reconocido experto en los espectáculos, Pablo Chagra, el cual mediante sus redes sociales afirmó que Maribel supuestamente prohibió que la actriz retirada, Yadhira Carrillo, y la también cantante, Lorena Herrera, no pudieran pasar a su fraccionamiento y mucho menos a su hogar, en dónde se estaban realizando los servicios funerarios del joven de tan solo 27 años de edad.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce los motivos por los cuales la intérprete de Pollito con Papas no permitió que ambas celebridades no pudieron entrar en su hogar y menos que se despidieran de su primer y único hijo, sin embargo, se espera que muy pronto se dé mayor información con respecto a si es que las tres mujeres pudieran tener alguna enemistad que la hiciera actuar de esa manera.

Yadhira Carrillo y Lorena Herrera no fueron aceptadas en el funeral de Julián Figueroa, tuvieron que retirarse al igual que otros asistentes que no se encuentran en la lista de acceso que la familia dio. Maribel es una mujer muy querida, pero habrá que comprender su decisión", expresó Chagra.

Fuente: Tribuna del Yaqui