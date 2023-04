Tras 15 años retirada de Televisa y debut en TV Azteca, actriz aparece destrozada y de luto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien realizó su último proyecto en Televisa hace 15 años y que ha aparecido varias veces en la pantalla de TV Azteca, de nueva cuenta dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy de luto y con una gran tristeza. Se trata de Yadhira Carrillo, quien confesó ante las cámaras que está sufriendo una dura pérdida.

La también conductora mexicana arrancó su carrera concursando en certámenes de belleza y posteriormente se unió a la empresa de San Ángel haciendo pequeñas actuaciones en los melodramas Canción de amor y María Isabel. Cuando ya había conseguido mayor fama, Yadhira se volvió protagonista y villana de novelas como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí, Amor sin maquillaje y Palabra de Mujer, pero desde hace 15 años dejó de actuar.

La intérprete originaria de Aguascalientes ha declarado en diversas ocasiones que aunque sí tiene propuestas para volver a los foros de grabación, prefiere estar enfocada en el proceso legal de su esposo Juan Collado, quien fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Hace algunos días las cámaras de Ventaneando captaron a Carrillo a las afueras de la cárcel donde está su marido y admitió que vive momentos muy duros por su detención:

Yo hasta que este señor no esté en casa (voy a descansar)... ienes que aprender a controlar tu ansia, tu desesperación, tu cansancio, tienes que aprender a vivir con calma todos los días, si no te vuelves loca".

Yadhira Carrillo en 'Ventaneando'

Durante la mañana de este miércoles 11 de abril la actriz de 49 años apareció en el Canal de Las Estrellas pero no hablando acerca del proceso que vive su esposo en la prisión, sino hablando acerca del fallecimiento inesperado de Julián Figueroa, hijo de su amiga y compañera artista Maribel Guardia. Al igual que todo el medio artístico, Yadhira confesó que esta lamentable muerte la tiene sumamente afligida y consternada:

La famosa fue captada llegando a la colonia Jardines del Pedregal donde vive la estrella costarricense y en una breve plática con reporteros de Hoy comentó: "Me acabo de enterar y vengo a buscar a mi amiga, es todo lo que les puedo decir". Lastimosamente ella no se encontraba en la lista de personas que tenían autorización para entrar al velorio de Julián: "Igual y no es el momento, pero que sepa que estamos", expresó.

Carrillo señaló que Guardia es una mujer sumamente importante en su vida ya que no la ha dejado sola ahora que Collado está preso y por ello quería también estar con ella ahora que vive la dura pérdida de su único hijo: "México y el mundo entero la ama, la respeta, la valora, ella ha sido para mí una hermana". Finalmente, la actriz dijo cómo recordará al hijo de Maribel: "Era el niño más dulce, más caballero, siempre quería estar bien con todo el mundo".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy