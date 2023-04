(VIDEO) Golpe a Maribel Guardia: Fofo Márquez dice que Julián Figueroa era adicto pese a parte médica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La repentina muerte del cantante Julián Figueroa dejó en shock a todo el público mexicano, ya que el hijo de los famosos Joan Sebastian y Maribel Guardia, tenía apenas 27 años de edad, por lo que al taraste de un deceso a temprana edad, surgieron rumores respecto a que haba sido ultimado o incluso, su muerte fue por el abuso de alguna sustancia; sin embargo, fue su madre, la artista de 63 años la que enfatizó que la parte médica aclaró que fue por causas naturales.

Fue a través de un comunicado de prensa que Maribel Guardia no solo confirmaba la muerte de su único hijo, sino que además insistía en que las autoridades capitalinas, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la CDMX descartaba signos de violencia, lo que a su vez llevó a evitar que los restos del joven cantante y actor se sometieran a una necropsia de ley pue son había investigación pendiente.

"El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", decía el comunicado.

Pese a tales aclaraciones, el influencer Fofo Márquez, quien ha llamado la atención de la audiencia por su actuar polémico y sus declaraciones, aseguró a través de un video que el hijo del denominado 'Poeta del pueblo' habría muerto por sus malos hábitos, aún cuando se sabía que llevaba una vida fitness la cual presumía en las plataformas digitales. Para el influencer originario de la CDMX, el consumo de cocaína fue la causa por la que Julián padeció el infarto que la final le arrancaría la vida.

Mediante TikTok, Márquez quien es conocido bajo el mote del 'niño millonario', aseguró que en el pasado convivió con el hijo de Maribel Guardia pero no en un espacio ordinario, sino en el centro de rehabilitación Oceánica, lugar de que aseguró el famosos "iba saliendo" mientras que el con estas declaraciones confirmaba también problemas con sustancias nocivas.

"Ahorita está falleciendo mucha gente, gente grande, gente chica, apenas ayer, hace unas horas falleció este Julián Figueroa, yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de Oceánica, de recuperación, él era adicto al (esnifa), ya saben, no se puede decir aquí en TikTok", declaró.

El video de apenas unos segundo de duración concluye con la afirmación de Márquez respecto a que la familia de Julián Figueroa no quiere hacer público el tema, por lo que deja claro que respeta la postura mas el insiste en que el infarto que sufrió la noche del 9 de abril fue por el consumo de esta sustancia. Cabe recalcar que hasta ahora, la familia no se ha pronunciado pues todavía se llevan a cabo las actividades para despedirlo en privado en la casa de la actriz.

El médico forense que incluso se encargó de emitir el certificado de defunción de Julián Figueroa, aclaró en entrevista para Grupo Imagen que "no encontré ningún tipo de sustancias, está totalmente limpio, no hay lesiones, violencia, fue muerte natural, falleció el domingo", por lo que con ello descartaba el consumo de diversas sustancias como la causa de muerte; no obstante, con las declaraciones de Fofo Márquez, de nueva cuenta se han esparcido rumores de cuál pudo haber sido la verdadera razón por la que abandonó el plano terrenal.

