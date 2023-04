Ariana Grande se defiende y responde a críticas sobre su cuerpo: "Hay muchos tipos diferentes de belleza"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace varias semanas comenzaron a circular fotografías en redes sociales de la cantante estadounidense Ariana Grande, quien lucía diferente. Sus fanáticos y varios medios se refirieron a su cuerpo como 'excesivamente delgado', al mismo tiempo que usuarios lanzaron críticas contra la cantante de 7 Rings. Tras días de cansancio, la artista decidió responder todos estos comentarios, pues aseguró que "hay muchos tipos diferentes de belleza" en el mundo.

A través de sus cuenta oficial de Instagram, la cantante originaria de Florida, Ariana Grande, compartió un video en que el habló sobre los comentarios y críticas que le han llegado sobre su aspecto y peso; en estos se especula que tiene algún tipo de trastorno alimentario, ya que se le ve "más delgada". La intérprete de Thank You, Next dijo que no le era fácil hablar de este tema, pero que era algo necesario.

Al inicio de su discurso, la cantante de 29 años sugirió a sus seguidores que cada que hablen de cuerpo ajenos, es decir, de la forma física de otras personas, se haga desde la empatía, el respeto y con buenas intenciones, sin afán de criticar. Por otra parte, mencionó que un cuerpo "hermoso" o aceptado por los estereotipos de belleza en la cultura occidental, no siempre es el más saludable. Aseguró que las comparaciones que hacen de ella, de antes y después, son erróneas, pues "antes" se encontraba en una versión menos sana.

Creo que deberíamos ser más amables al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, sano, malsano, grande, pequeño, esto, aquello [...]Hay muchos tipos diferentes de belleza. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Sé personalmente, para mí, que el cuerpo con el que me han comparado, era la versión menos saludable de mi cuerpo", compartió la cantante.

En este punto, si bien no se expresó desde el coraje o la molestia, sí se mostró más vulnerable con sus seguidores; compartió unas fotos y confesó que en la época pasada, donde sus fanáticos y los medios la veían más "sana", tenía malos hábitos: en aquella época, tomaba antidepresivos y además bebía alcohol y comía mal. Si bien no se especifican los años, serían del periodo 2018 a 2022, cuando padeció varios escándalos, como el atentado en su concierto, en Manchester o el suicidio de su exnovio, Mac Miller.

Estaba en el punto más bajo de mi vida cuando tenía el aspecto que ustedes consideran saludable, pero eso, de hecho, no era mi salud", declaró la cantante.

Sé que no tendría que explicar eso, pero siento que tal vez podría salir algo bueno de tener una apertura y algún tipo de vulnerabilidad aquí [...] nunca sabes por lo que está pasando alguien [...] Esta es mi cara, estos son mis ojos. Así que no te asustes por eso ahora también, por favor", concluyó la artista.

