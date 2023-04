De no creer: Integrante de la agrupación Backstreet Boys es demandado por abuso por esta otra famosa

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La redes sociales se han convertido en una herramienta muy eficaz para romper el silencio y denunciar casos de abuso y maltrato tanto físico como psicológico y sexual, por lo que resulta sorprendente cuando un caso de este tipo sale a flote pero resulta más polémico cuando los famosos son los que están detrás de este delito, justo como le acaba de suceder a un miembro de la afamada agrupación de pop, Backstreet Boys.

De acuerdo con medios estadounidenses, el intérprete de temas como I want it that Way, Everybody o Larger than life, Nick Carter, fue demandado de manera oficial por la cantante del desaparecido grupo de pop Dream, Melissa Schuman, la cual afirma que el famoso de actualmente 43 años de edad abusó de ella cuando tenía solo 18 años y él 22, por lo cual buscará obtener justicia a pesar del tiempo transcurrido.

Foto: Twitter

El portal TMZ informó que la cantante declaró ante la corte que en 2003 ambos estaban en un departamento con sede en Santa Mónica, California cuando el cantante, quien acaba de atravesar la muerte de su hermano Aaron Carter, le aplicó sexo oral pese a que ella se oponía al acto; momentos más tarde y pese al rechazo, éste continuó con el acto hasta 'quitarle a virginidad' que ella guardaba para el momento en que contrajera nupcias, lo que la llevó a manifestar que fue víctima de una violación.

Cabe destacar que pese a que la demanda se revela hasta este día, la excitante presentó la demanda en febrero del presente año; no obstante, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles se opuso a que la demanda fuera procesada debido a que el estatuto de limitaciones ya haba expirado, lo que no impidió que de nueva cuenta el caso tomara relevancia ya que a principios del 2023 una ley del estado donde el delito tuvo lugar ja permitido que el estatuto de limitaciones se extienda, por lo que todavía ha posibilidad de procesar al cantante.

Melissa Schuman, exintegrante del grupo Dream

Esta es la segunda demanda por el mismo delito que enfrenta Nick Carter, pues en diciembre del 2022 fue demandado por una joven identificada como Shannon Ruth la cual argumentó que durante una gira de la agrupación en 2001, el famoso también abusó de ella al interior de un autobús sin importarle que fuera menor de edad pues en aquel entonces contaba con tan sólo 17 años. Esta postura llevó a que el cantante presentar a una contra demanda en contra de las dos jóvenes al tiempo de argumentar que las acusaciones que se le hacen son totalmente falsas.

"Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando lo hizo por primera vez en 2017, y sigue siendo", dijo la abogada de Nick Carter.

Mediante las redes sociales la cantante Melissa Schuman lanzó un comunicado en donde se defiende de la crítica que he recibido tras denunciar al integrante de una de las boybands más exitosas desde la década de los 90. En dicho documento, resalta que su única intención es la de defenderse y sobretodo no callarse, pues reconoció que desafortunadamente no es la primera ni la última en ser víctima de un caso similar.

"Es hora de que las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que ya no pueden permitirse proteger a los depredadores sexuales estoy luchando para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar".

Captura de pantalla

