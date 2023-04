Hollywood, en shock: Reconocido actor de Netflix es acusado de tocar y abusar de 13 mujeres

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo del espectáculo y de Hollywood está en shock, pues un querido actor, quien además hace poco formó parte de una novedosa producción de Netflix ha sido acusado, presuntamente, por tocar y abusar sexualmente de 13 mujeres. Se trata nada más y nada menos que del talento francés (nacionalizado ruso), Gérard Xavier Marcel Depardieu, conocido en el medio artístico como Gérard Depardieu.

Si bien Depardieu tiene las condecoraciones francesas de caballero de la Legión de Honor y caballero de la Orden Nacional del Mérito, y la de caballero Honorario de la Ordre national du Québec, de Québec, actualmente se encuentra en el 'ojo del huracán', pues cuenta no con una, sino con 13 señalamientos por presuntos comportamientos indebidos y abusos sexuales a diferentes mujeres en los últimos 18 años; esta información compartida por medios de Francia el pasado martes 11 de abril.

En la imagen, el actor Gérard Depardieu. Foto: Internet

Los diarios galos detallan que los supuestos abusos habrían ocurrido entre los años 2004 y 2022. En ese periodo, el reconocido actor francés protagonizó alrededor de 11 películas y tres series de diferentes temáticas; una de las más recientes es Marseille, la cual estuvo bajo la producción de la compañía de streaming, Netflix. Cabe recordar que estas 13 denuncias se suman a una más que el talento arrastraba desde 2020.

Fue la actriz Charlotte Arnauld quien en 2020 interpuso una primera denuncia penal por comportamiento inapropiado y violación contra Gérard Depardieu; aunque han pasado ya tres años de esa polémica noticia, el caso que sigue en curso ante los tribunales franceses. Ahora, en 2023, trece mujeres que trabajaron en producciones donde participó el actor nacionalizado ruso han denunciado que sufrieron presuntos abusos sexuales.

La parte acusadora estaría formada no solo por actrices, sino también por miembros del staff, tales como maquillistas y extras. Según algunos testimonios, Depardieu se acercaba a las féminas, en su mayoría jóvenes, para hacerles tocamientos, insinuaciones y, en algunos casos, incluso tratar de arrebatarles sus prendas íntimas cuando se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. No obstante, aún no habrían denuncias formales.

La fiscalía no ha recibido nuevas demandas. Una investigación formal, lanzada en 2020 debido a la demanda entablada por Charlotte Arnaud, sigue su curso", se lee en medios de comunicación.

