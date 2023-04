Luto en Televisa: Muere querido actor por infarto y filtran último VIDEO con vida; deseaba hacer esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa de nueva cuenta se encuentra en shock debido a que en las redes sociales se difundió el último video con vida de un querido actor y cantante que falleció el pasado fin de semana víctima de un infarto fulminante. La mencionada grabación es de Julián Figueroa, quien la tarde del domingo 9 de abril murió de forma repentina dentro de la casa de su madre Maribel Guardia.

Como se recordará, el también heredero del fallecido intérprete Joan Sebastian fue encontrado sin signos vitales dentro de su domicilio en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón, cuando su famosa mamá se encontraba dando una función en el teatro de la obra Lagunilla, mi barrio. Al parecer fue la esposa del joven, Imelda Garza-Tuñón, quien lo encontró inconsciente y aunque llamó a los servicios de emergencia, nada pudieron realizar para salvarlo.

La muerte de José Julián Figueroa Fernández, nombre real del famoso de 27 años, sorprendió a todo el medio artístico debido a que era un joven talentoso y con un futuro prometedor. Recientemente una amiga del fallecido actor del melodrama Mi camino es amarte difundió en las redes sociales imágenes de los últimos momentos con vida de él, donde se le puede ver muy feliz y contento en una reunión con amigos.

La mujer identificada como Mariella Navarro difundió el video en el que se aprecia a Julián cantando el tema Acá entre nos de Vicente Fernández mientras sostiene entre sus manos una botella de tequila y además aparecen otras bebidas alcohólicas frente a él. La amiga del finado artista mexicano fue de las últimas personas en tener contacto con él y es que ella misma ha revelado que el cantante la buscó durante la madrugada del domingo, pero ella lo ignoró.

Así lo compartió a través de sus historias de Instagram: "Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un siempre ,mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia". Además de que todos los fans de Figueroa se encuentran en shock por sus últimas imágenes con vida, también quedaron estremecidos al saber cuál era su último deseo.

En una entrevista exclusiva para el programa Radio Ranchera 106.5, el medio hermano de José Manuel Figueroa explicó qué haría en su último día con vida y conmovió a todos al relatar que aprovecharía para convivir con su hijo Juliancito, que apenas tiene 5 años: "Pasar tiempo con mi hijo", dijo sin titubear. El también compositor de canciones hizo hincapié en que quería ser un padre ejemplar para su pequeño: "Conocerme mejor, ser muy feliz y que mi hijo sea feliz conmigo".

