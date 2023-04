Maribel Guardia regresará al teatro a días del deceso de Julián Figueroa; Imelda Garza responde a 'haters'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian, sigue dando de qué hablar, especialmente porque a horas de haber despedido al que fuera su único hijo, la famosa de 63 años 'rompió el silencio' ante la prensa y, visiblemente devastada, pidió al público elevar una oración por el joven de 27 años de edad, al tiempo que deseo que ninguna madre tuviera que tener que vivir el hecho de enterrar a un hijo; no obstante, pese a todo el dolor que pueda estar sintiendo, dejó claro que sí continuará en teatro durante este duelo.

Fue el lunes 10 de abril cuando antes de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Maribel Guardia lanzó un comunicado a través de las redes sociales en el cual confirmó el deceso de Julián, evento que dijo, le fue notificado una vez que ella terminó la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio en la cual trabaja actualmente al lado de la actriz Violeta Isfel y el actor Ariel Miramontes, alias 'Albertano', por mencionar algunos.

"Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro", escribió la famosa.

Debido a la magnitud de los hechos, se había mencionado que la actriz y cantante Ninel Conde sería la que ocuparía su lugar en la citada obra que se lleva a cabo en el Centro Cultural Teatro 2; no obstante, este rumor fue disipado por la misma actriz quien aclaró que debido a la distancia, pues radica en Miami, no puede tomar el papel de 'Doña Lancha', lo que no solo la deja fuera del proyecto teatral sino que además deja ver la posibilidad de que Guardia regrese al escenario aún con el sufrimiento a flor de piel.

"A mí Alex (Gou) no me ha contactado ni nada, además como ustedes saben yo estoy en Miami, viviendo acá y tengo algunos proyectos, mi show, mis presentaciones y creo que no se podrían dar los tiempos. No sé de dónde lo sacaron, pero es falso", explicó Ninel Conde.

La obra Lagunilla mi Barrio ha sido una de las más exitosas desde la fecha de su estreno, por lo que además de ofrecer funciones en la capital mexicana, se han programado fechas en otras entidades, ejemplo de ello es Tijuana, Baja California, donde el elenco se presentará los días 19 y 20 de abril, fechas para las cuales la madre de Julián Figueroa se dijo, sí está confirmada, fechas que serían además las primeras en que se retome sus actividades tras la muerte de su hijo.

"Maribel Guardia cumplirá con sus compromisos dentro de la Obra Lagunilla Mi Barrio este 19 y 20 de Abril en Mexicali y Tijuana, respectivamente", dice un comunicado de prensa lanzado en redes.

Viuda de Julián Figueroa responde a la crítica

Mientras Maribel Guardia ahogada en llanto narraba a los medios de comunicación su sentir tras la muerte de Julián, la esposa del finado cantante, Imelda Garza, la acompañaba; no obstante, ésta no dirigió palabra a los medios y se le vio menos conmovida que a la expareja del intérprete de temas como Tatuajes o Secreto de amor, por ello, de inmediato fue calificada como una persona "insensible" y "fría" a pesar que Figueroa pasó sus últimas horas de vida con ella.

En el marco de la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza le dedicó un mensaje de despedida a su esposo a través de la red social Instagram, misma donde escribió: "Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore". Con este mensaje, internautas no dudaron en mostrarle su apoyo, al tiempo ed enviar condolencias también a su pequeño hijo José Julián de cinco años de edad; pero de inmediato, algunos resaltaron su poca sensibilidad ante el hecho de haber perdido a un miembro importante de su familia, lo que la llevó a responder las criticas.

"No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entieden, a los demás, les pido de todo corazón algo de respeto", escribió.

