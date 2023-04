Tras 28 años en Televisa y anunciar divorcio, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene alrededor de 28 años trabajando para Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que hace algunas horas hizo una fuerte confesión fuera de las cámaras del programa Hoy. La también actriz de 49 años se sinceró y admitió lo mal que la está pasando luego de finiquitar su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Como se recordará la intérprete de novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor, que realizó al inicio de su carrera, anunció semanas atrás que se había separado legalmente del padre de su único hijo Mateo desde hace tiempo: "Tras una reflexión y con profundo respeto, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario...", dijo al difundir un comunicado de prensa y también ante las cámaras del matutino que conduce.

Y aunque tanto Gali como Fernando mencionaron que no había nada "oscuro" detrás de la decisión del divorcio y que aseguraron permanecer unidos como familia siempre, mucho se especuló sobre una infidelidad de parte de ambos. Por otro lado, una supuesta persona cercana a la originaria de Guadalajara, Jalisco, reveló a la revista TV Notas que los problemas de su matrimonio comenzaron desde hace años y que ella intentó hacer de todo para salvar su relación de pareja pero ni con terapia lo consiguió.

Tras declarar que no quería volver a hablar de su doloroso divorcio, hace algunas horas las cámaras de un programa que no es Hoy captaron a la presentadora tapatía en el Aeropuerto de la CDMX y de inmediato la cuestionaron sobre el tema, a lo que ella muy amablemente respondió. Fueron reporteros de ¡Siéntese quien pueda! los que abordaron a Montijo para que compartiera un poco de lo que está viviendo en esta etapa de su vida.

La primera pregunta que le hicieron fue que si cómo está disfrutando esta etapa de soltera y ella respondió que "con todo". Luego Galilea explicó que se encontraba fresca pues estaba regresando de unas vacaciones con amigas y confesó que Fernando era quien había estado cuidando a su hijo mientras ella tomaba este tiempo libre: "A mí niño le tocó irse con su papá, a mí con amigas, hace mucho tiempo no lo hacía, sí lo hice varias veces, y (estoy) bien, muy contenta".

La conductora de Televisa no dejó de señalar que tanto ella como Reina Iglesias estaban "bien y tranquilos" luego de su divorcio pero también fue sincera y declaró: "Es difícil una separación, es un duelo y son momentos difíciles, no te voy a decir que es lo mejor que me ha pasado", resaltó e insistió en que ella y su exmarido siguen unidos como familia: "Nuestros hijos es lo más importante, pero nada, siempre hemos llevado una gran relación". Luego comentó que la parte más difícil de estar divorciada es organizarse con Fer sobre los cuidados de Mateo y finalizó diciendo que no tenía ningún consejo para otras personas que atraviesan un divorcio.

Fuente: Tribuna