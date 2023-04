VIDEO: Tras rumores de ser una mujer trans, Piqué reaparece con Clara Chía; dicen le copia el 'look' a Shakira

Comparta este artículo

Barcelona, España.- A través de las redes sociales se ha estado esparciendo el rumor referente a que Clara Chía, actual novia del exjugador Gerard Piqué, en realidad era hombre y que además se llamada Sebastián, por lo que además han insistido en que el proceso de transición de género ha sido costeado por el excampeón del mundo y además, Milán, hijo mayor del antes mencionado, ya sabía todo este asunto al grado de advertir a su madre, la cantante colombiana, Shakira. Hoy, aparecen de nuevo ante la mirada pública pese a la polémica.

De acuerdo con los medios españoles, la pareja se dejó ver saliendo de la mansión del exjugador del FC Barcelona a bordo de su lujosa camioneta al parecer con destino a la empresa Kosmos para la cual ambos trabajan, imagen que además de evidenciar que a ambos no les importan los rumores que los rodeen, también se mantienen como una pareja, especialmente cuando Shakira ya se mudó a Miami con toda su familia, incluyendo los menores de edad.

En el video de apenas unos segundos de duración, se observa cómo el culé al notar la presencia de la prensa acelera y huye con destino a la empresa, todo sin importar que metros más adelante hubiera aun grupo de peatones que, de no haber estado al pendiente, pudieron ser atropellados por la pareja. Cabe destacar que esta es la primera vez que aparece de esta manera con su actual pareja luego de la mudanza de la originaria de Barranquilla.

Pese a que ninguno de los dos se detuvo a responder a la prensa e incluso Clara Chía apenas y se percibe en el video, internautas han remarcado que desde hace tiempo, la joven de 23 años de edad ha tratado de parecerse a la intérprete de temas como Te Felicito, Monotonía o Suerte, sobre todo con el estilo de ropa y peinados que ha mostrado ante la prensa y que claro, son similares a los que 'Shak' ya había presumido.

En ese sentido, expertos que han estado siguiendo de cerca a la joven estudiante de a carrera de Relaciones Internacionales, recordaron que ella se había manifestado como seguidora de la música de la colombiana, por lo que además ha tratado de imitar su look en más de una ocasión y más ahora que ya es la pareja del que fuera su novio por más de 12 años. Incluso, el periódico británico The Sun insistió en que de cara a la mudanza de Shakira, Clara Chía comenzó a usar mechones en tono rubio más claro que el de su cabellera, los cuales ha ondulado, look que la barranquillera ya tenía desde hace varias décadas.

"No sería demasiado sorprendente que Clara se pareciera a Shakira a propósito, ya que ha sido fan suya durante un tiempo. Cuando los dos se conocieron en Kosmos, Clara le pidió una foto juntas", dice el medio.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ni por las especulaciones referentes a que la joven nació como hombre y tampoco si en realidad busca imitar el aspecto de la expareja del jugador; sin embargo, dada la relevancia que Shakira tiene a nivel internacional, es muy probable que las comparaciones y los rumores sigan hasta que la actual pareja muestre una postura más clara sobre este asunto mediático.

